Pulizia extra nelle strade Ecco dove si interviene

Il regolare servizio di spazzamento e pulizia delle strade, gestito da Alea Ambiente per conto del Comune, è stato intensificato nelle aree colpite dall’alluvione con un primo giro straordinario lunedì e ieri, mentre altri sono in previsione per oggi, domani e venerdì.

"Si tratta di un’operazione straordinaria ma ricorsiva – spiega l’assessore Giuseppe Petetta (foto) – che non sostituisce le regolari operazioni di spazzatura previste in città e già calendarizzate dal gestore, ma le intensifica nei quartieri e delle vie vittime dell’alluvione. Lunedì dalle 23 alle 5 diverse macchine spazzatrici sono intervenute per ripulire con doppi giri viale Italia, viale Salinatore, via Decio Raggi, via Medaglie d’Oro, via Biagio Bernardi, viale Due Giugno, via Fratelli Spazzoli e via Campo di Marte. Martedì si è agito lungo viale Bologna, compresi entrambi i lati della pista ciclabile, e nel perimetro di via Locchi, via Martiri delle Foibe, via Monte San Gabriele e via Cormos".

Lungo il versante opposto, invece, le operazioni di spazzamento interesseranno via Padulli, via Consolare fino a via Senio, via Plinio il vecchio, via Sapinia, via Fontana di Riatti, via Papirio, via Stellatina e via Valeria. Questa i mezzi si sposteranno alla Cava e più nel dettaglio in via Tavolio, via Tavolicci, via Biserno, via La Colombaia, via Arno, via Rubicone, via Carpegna, via Argenta, via Savio, via Badia Tedalda, via Gradara, via San Leo, via Firenzuola, via Senatello, via Tavullia, via San Marino, via Domenico Bazzoli, via Cassirano, via Rigossa, via Ventena, via Marecchia e via Marano.

Domani torneremo in alcune delle strade più colpite dall’alluvione e che necessitano di un’attenzione particolare, come via Padulli, via Asiago e via Po, ma anche in via Fontana di Riatti, viale Bologna, via Sapinia, via Papirio e via Stellatina. A seguire interverremo in via Cava, via Alferello, via Samoggia, via M. Chiadini, via Monti, via Monsignor Pasini, via Sillaro, P.tta Don Mario Ricca Rossellini, via Tossignano, via Falterona, via Tramazzo, via Comero, via Monterenzio, via Fontanelice, via Conca, via Lamone, via Ausa, p.le Romagna, via Senio, via Tevere, via Pennabilli, via Santerno, via A. Cereta e via Gabicce.

Venerdì sarà il turno del quartiere San Benedetto, con azioni di spazzamento intensive in via Isonzo, via Lughese, via Gorizia, via Edolo, via Bainsizza, via Domokos, via Monte sei Busi, via Thiene, via Monte Cismon, via Monte Pasubio, via Glorie Garibaldine, via Monte Calvario, via Carso, via Drisco e via Valstagna.

"Come ho accennato – conclude Petetta – questi sono interventi eccezionali riservati ai quartieri colpiti dall’alluvione che tuttavia andremo a ripetere con grande intensità nel corso delle prossime settimane, mantenendo invariato e operativo il cronoprogramma già concordato con il gestore per le restanti zone della città".