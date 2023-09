Pulizia straordinaria notturna da terra, macerie e rifiuti

Dopo i ripetuti episodi di abbandono di rifiuti, in molti casi non da alluvione, Alea Ambiente ha condiviso con il Comune di Forlì, la Polizia locale e i quartieri colpiti le linee di intervento per un’operazione straordinaria di pulizia del territorio, questa sera a partire daalle 21, nei quartieri Romiti, la Cava e San Benedetto.

In particolare, sono stati previsti una serie di interventi straordinari di pulizia notturna che prevederanno la rimozione di rifiuti, terra, macerie e qualsiasi materiale presente, incluso lo spazzamento meccanico della strada, previa istituzione del divieto di sosta nei tratti interessati. Una volta effettuata la pulizia straordinaria, il ritiro gratuito dei rifiuti alluvionati dovrà essere concordato previo appuntamento, chiamando il numero verde 800.68.98.98. Ecco le strade interessate: via Pelacano; Palmanova; Autoparco; Podgora; Oslavia; Aquileia; Grado; Piave; Enrico Forlanini; viale Italia (qui no divieto di sosta); via delle Mura; Domenico Casamorata; via dei Bersaglieri; Isonzo (da Porta Schiavonia alla ferrovia); Monte San Marco; Monte Nero.

E’ vietata la sosta delleauto dalle ore 20,30 fino alla conclusione delle operazioni.