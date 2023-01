Pulizie alle Poste, la Regione difenda i lavoratori

Ancora una volta i dipendenti di Nuova Idea Srl, la ditta che ha in appalto i lavori di pulizia degli uffici di Poste italiane delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, hanno scioperato. Da ottobre, i circa cinquanta occupati nelle province romagnole, quasi tutte donne, non ricevono lo stipendio. Mi rivolgerò alla Regione per sapere se essa possa rivestire un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione alla situazione in cui versano i dipendenti di Nuova Idea, sollecitando un intervento risolutivo da parte di quest’ultima per tutelare i diritti di questi lavoratori.

Nadia Rossi

consigliera regionale Pd