Via alle ultime pulizie: macerie, terra e rifiuti, spazzati 16 km di strade

Forlì, 29 settembre 2023 – Col favore delle tenebre, e alle 21 in effetti ora già è buio pesto, ha preso il via l’operazione straordinaria di pulizia dei quartieri colpiti dall’alluvione dello scorso 16 maggio. Alle 21 di mercoledì si sono così dati appuntamento vari mezzi di Alea Ambiente, alcuni funzionari del Comune di Forlì e una pattuglia della Polizia locale per iniziare lo sgombero dei rifiuti accatastati ai lati delle strade. La zona individuata, come prima da bonificare definitivamente, è stata nel quartiere San Benedetto, tra le vie Pelacano, Isonzo e viale Italia.

I cittadini erano stati invitati a portare davanti a casa tutto quanto era ancora ammalorato dall’acqua che aveva invaso le abitazioni quattro mesi fa. Successivamente alla raccolta sarebbero poi passate le spazzatrici per pulire le strade anche dai residui di fango che ancora ingrigiscono la città, per non parlare della polvere che i forlivesi hanno imparato a conoscere molto bene. Abbiamo fatto un sopralluogo nelle vie poco prima che i mezzi entrassero in azione. Coscienziosamente le auto non occupavano i lati delle strade, proprio per agevolare il lavoro dei mezzi. Erano stati affissi i divieti di sosta temporanei ovunque, oltre che data comunicazione nel volantino arrivato nelle case.

Ai lati delle stesse strade, ben ordinati si potevano vedere i bidoni blu della raccolta della carta, mentre di cumuli di rifiuti se ne vedevano pochi, una ventina in tutto. Alcuni di dimensioni abbastanza considerevoli, ma nulla a che vedere con quel che è successo nelle settimane subito dopo l’alluvione.

Perlustrando le strade abbiamo visto un termosifone, un ventilatore e un frigorifero, oltre a vario materiale indistinto. Un cumulo in particolare era composto da libri e passando vicino abbiamo notato due persone che li stavano sfogliando; magari hanno trovato qualcosa di loro interesse e di recuperabile, salvandolo dal macero.

Una volta entrati in azione, i mezzi di Alea si sono sparpagliati per le varie strade e viuzze andando a colpo sicuro dove era stato segnalato loro il punto di raccolta. La raccolta dei rifiuti è stata meticolosa, lasciando così spazio alle macchine pulitrici. Nella mattinata sono poi stati diffusi i dati di quanto raccolto: 20 metri cubi di rifiuti ingombranti, 10 metri cubi di terra, 10 metri cubi di rifiuto secco; sono stati svuotati, poi, più di 50 cestini. Sono stati 16 invece i chilometri di strade ripulite e lavate dalle spazzatrici meccaniche con l’ausilio anche di operatori manuali. La stessa operazione viene ripetuta in queste notti negli altri quartieri colpiti dall’alluvione.