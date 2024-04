Pulizie straordinarie, vetri e impianti fotovoltaici

Azienda di Forlì operante nel settore delle pulizie ricerca addetto/a alle pulizie straordinarie. La risorsa si occuperà di svolgere mansioni relative a pulizie straordinarie, lavaggio vetri e impianti fotovoltaici in altezza in ambienti civili e industriali. È indispensabile il possesso della Patente B e del mezzo proprio (si precisa che l’auto personale serve solo per arrivare alla sede di lavoro per poi utilizzare gli automezzi aziendali). Si offre contratto di somministrazione di 3 mesi finalizzato all’assunzione, con orario a tempo pieno dal lunedì al sabato dalle 6 alle 12.30. Giorno di riposo: domenica. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 12 aprile, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.