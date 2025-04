"Puntare al turismo non solo di giornata"

"La 59ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo ha portato a Tredozio tantissima gente, in particolare turisti e amanti dell’entroterra da tutta la Romagna. Questo fa ben sperare per il futuro turistico del nostro comune e del territorio dell’alta valle del Tramazzo e dell’Appennino forlivese e faentino, ai confini con la Toscana, che è anche la porta nord del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi". A sostenerlo è il sindaco di Tredozio, Gianni Ravagli, che, a partire dalla tradizionale manifestazione di Pasqua e Pasquetta, traccia alcune prospettive per l’immediato futuro de paese.

L’obiettivo è superare la non facile situazione e uscire dalle problematiche generate da alluvione e terremoto negli ultimi due anni. Commenta a questo proposito il primo cittadino di Tredozio: "La Sagra e il Palio dell’Uovo, con i giochi, le gare, la tradizione e le sfilate dei carri sono il simbolo di una comunità viva che non vuole arrendersi mai, attirando dai paesi dell’entroterra e dalla pianura migliaia di persone. Ma dobbiamo pensare ad un turismo che non sia solo di giornata. Allora che cosa fare?" La stagione invernale non ha aiutato il turismo con tanti weekend piovosi al 70-80%. "Quindi speriamo in una buona stagione estiva con tanti weekend di caldo, sole e fresco serale, perché a Tredozio d’estate ci si può godere il fresco serale, passeggiando lungo il fiume che è un condizionatore d’aria naturale, e il fresco della notte per dormire".

Per attirare turisti estivi dalla pianura, "non solo dal faentino, ma anche dall’imolese, dal forlivese e perché no anche dalla vicina Toscana, il Comune è già impegnato nel realizzare un ricchissimo programma di eventi. Se poi riusciremo ad arrivare a catturare turisti anche da Cesena e Rimini tanto meglio". Per il sindaco Ravagli la Sagra e Palio dell’Uovo, che il prossimo anno taglia il traguardo dei 60 anni, con l’uovo e la sfoglia tirata al mattarello, è anche il simbolo del mangiar bene, "che è una caratteristica fondamentale del turismo dei weekend, ma anche per più lunghi periodi di ferie, insieme alle escursioni a piedi o in bicicletta nel ricco territorio naturale". Conclude il sindaco: "I piatti tipici dei nostri ristoranti, agriturismi e trattorie, da Ridiano a Pian di Stantino, da Marzanella al Monte Busca, dalla Taverna dei Rioni, fino alla Locanda Guelfo e Da Herry, sono l’attrattiva principale per i turisti. Le feste estive del Comune, della Pro loco e delle associazioni di volontariato concentrano negli stand gastronomici la valorizzazione delle specialità che le strutture del territorio offrono tutto l’anno. E tutto questo va sostenuto e promosso in collaborazione fra pubblico, privato e mondo del volontariato".

Quinto Cappelli