Punto di ascolto con consulenza gratuita e tecnici

Sono centinaia i forlivesi che si trovano a fare i conti con schede da compilare e note tecniche da fornire per avere accesso ai ristori per chi ha subìto danni alle abitazioni. A Villanova è stato istituito, da volontari, un punto di ascolto tecnico-amministrativo per aiutare gratuitamente chi ha bisogno, magari senza aver la possibilità di muoversi in città, di affrontare questi aspetti burocratici nella richiesta di contributi. A organizzare l’iniziativa è un gruppo di professionisti. Nello specifico, sono a disposizione dei cittadini: un architetto, due geometri, una società di servizi specializzata in elettrotecnica e un perito industriale termotecnico. Sarà loro cura l’affiancamento nella compilazione della modulistica per le domande di fondi, ma saranno fornite anche visure catastali e altre azioni burocratiche specifiche, finalizzate ad ottenere i contributi di 5.000 euro previsti dalla Regione- La sede è in viale Bologna 307, dove ci si dovrà recare muniti di carta d’identità, codice fiscale e iban. Il servizio è attivo contattando il numero 0543.32551. Chi vuole può contattare il numero telefonico preposto anche per unirsi ai professionisti volontari.