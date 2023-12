‘Quaderno del Bambino’: si parla di paesaggio

È uscito il nuovo ‘Quaderno del Bambino e il paesaggio di pianura’ che documenta le esperienze educative outdoor realizzate nei servizi educativi di nido e infanzia del Comune di Forlimpopoli e degli altri Comuni del comprensorio forlivese (Bertinoro, Meldola Castrocaro Terme, Predappio e Santa Sofia) a cura della coordinatrice psicopedagogica Fabiola Crudeli. Il Quaderno verrà distribuito in tutte le scuole e nidi oltre che nei centri di documentazione presenti nel territorio come strumento prezioso per il personale docente, per riflettere sul proprio agire educativo, e per i genitori e le famiglie, che sono stati attori fondamentali del processo educativo realizzato al fine di costruire una continuità educativa nido - infanzia. Il Quaderno è frutto del progetto di formazione outdoor ‘Il paesaggio: arte, natura e apprendimento digitale’, giunto al secondo anno e che ha avuto come focus il paesaggio di pianura.

"Il volume – spiega Crudeli – rappresenta un’opportunità per la comunità educante che si occupa della prima infanzia, per rendersi conto dell’importanza che ha un’educazione volta a preservare e rispettare l’ambiente. Le terre romagnole sono il paesaggio che ci ospita e in cui troviamo una natura in costante intreccio con l’uomo, in un legame indissolubile che affonda le sue radici nei secoli".

Matteo Bondi