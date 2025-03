‘Quadri di un’esposizione’, musica al S. Domenico

Il primo degli eventi della rassegna ‘I volti allo specchio della Città. Ritratto e Autoritratto fra Arte e Società’ promosso dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e da una rete di altre 17 fra associazioni ed enti si svolgerà oggi dalle 17 alle 19 all’interno della sala degli Affreschi (ex-refettorio) dei Musei San Domenico.

L’evento con ingresso gratuito vedrà il concerto di musica classica dal titolo ’Quadri di un’esposizione’ su musiche del maestro Modest Petrovic Mussorgsky, con al pianoforte Salvo Nicolosi. A introdurre il pomeriggio saranno (nella foto a destra) Alessandra Righini, presidente del circolo Acli Lamberto Valli Aps, e Filippo Pantieri, vicepresidente e responsabile degli eventi musicali dello stesso circolo.

’Quadri di un’esposizione’ è una geniale composizione sotto la forma di suite per pianoforte, messa in scena nel 1874 e articolata in 15 brani nella opera originaria.