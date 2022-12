Quadri tra gli scaffali E spazio alla solidarietà

Sono già 12 anni che il Conad Stadium di piazzale Falcone e Borsellino allestisce durante le feste di Natale una mostra d’arte contemporanea tra gli scaffali del supermercato. Quest’anno ha partecipato all’iniziativa anche il Conad City di via Regnoli. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Cava forever group Aps Forlì.

Alla manifestazione artistica è legata anche un’erogazione benefica a sostegno della Caritas. Il titolo della rassegna di quest’anno è ‘Più Colore’ ed è curata, come negli anni scorsi, dall’artista Giuseppe Bertolino. "In un momento ancora una volta particolarmente difficile – racconta l’artista Bertolino – dove il grigio è ciò che si vede all’orizzonte, tra guerra, inflazione, difficoltà economiche e sociali, noi vogliamo trasmettere un segnale di ottimismo, un po’ di colore in più per le festività natalizie per scaldare i nostri animi e aprirci un orizzonte di speranza".

Uno spazio all’interno dell’esposizione sarà quest’anno dedicato a Carla Poggi, artista forlivese scomparsa poco tempo fa, con una mostra collaterale a lei intitolata. Le opere presenti nella mostra sono state realizzate dai seguenti artisti: Mauro Maltoni, Giuseppe Bertolino, Fabio Blaco, Salvo Ferrante, Graziella Giunchedi, Gabriele Turci, Donato Larotonda, Miria Malandri, Paolo Grande, Carla Poggi ed Evgenia Kaika.

All’esterno del Conad City di via Regnoli saranno invece allestite le installazioni di alcuni artisti partecipanti alla rassegna quali Donato Larotonda, Paolo Grande, Giuseppe Bertolino e Graziella Giunchedi. L’esposizione ‘Più Colore’ allestita all’interno del Conad Stadium di piazzale Falcone sarà visitabile fino al 7 gennaio.

r.r.