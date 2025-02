Quale futuro per Gibs? Incontro sullo spazio dei giovani

Gibs vuole diventare grande. Gibs è lo spazio di aggregazione giovanile e biblioteca di Fratta Terme, realizzato grazie a un finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Questa sera si terrà un’assemblea pubblica aperta a tutta la comunità della frazione bertinorese – in via Loreta 122 alle ore 20,30 – per fare il punto sulle attività svolte e per cercare le modalità per proseguire il progetto anche dopo che il finanziamento avrà fine, cioè a maggio di quest’anno.

Lo spazio viene gestito insieme ai giovani a cui è dedicato tramite un processo partecipativo e offre un luogo per lo studio, la socialità e la creatività. Inaugurato a giugno dello scorso anno, in questi mesi Gibs ha organizzato laboratori creativi per la realizzazione di murales, character design, make up, web radio, gaming e stampa 3D, eventi e serate a tema, tra questi hanno riscosso molto successo lo swap party e le passeggiate walk&talk. Alla mattina lo spazio viene condiviso sia dai ragazzi che vogliono studiare, sia dai giovani a cui serve un punto di appoggio per lavorare.

La cooperativa Casa del Cuculo coordina il progetto attraverso la presenza giornaliera di un’operatrice, Paola Pappacena. Il progetto ha preso avvio a giugno dello scorso anno e, nel corso di questi mesi, ha visto la frequenza di 1.698 persone che hanno preso parte alle varie iniziative o che sono entrate per utilizzare l’aula studio, lavoro o per prendere in prestito un libro. Anche se indirizzata prevalentemente ai giovani, Gibs è stato frequentato anche da bambini e adulti: la maggior parte delle persone che vi ha messo piede è comunque compresa fra i 14 e i 30 anni.

"Lo spazio è stato molto apprezzato dalla comunità – spiegano Elena Salvucci e Paola Pappacena della Casa del Cuculo – in particolare per la socializzazione e lo studio. Attraverso un questionario che è stato somministrato ai frequentatori, ma anche ai residenti di Fratta, sono state avanzate anche alcune richieste come quella di avere orari di apertura maggiori e di poter organizzare ulteriori attività e laboratori".

Anche per questi motivi è stata organizzata la riunione di questa sera, in particolare si cercano volontari per poter gestire al meglio lo spazio e forme di finanziamento per poter mantenere e ampliare i servizi attuali. "Cerchiamo persone che abbiano idee – continuano le referenti –, voglia di dare una mano. Vorremmo coinvolgere ancora di più la comunità locale, per questo anche se non si potesse partecipare all’assemblea ci possono sempre contattare". I riferimenti sono: posta@casadelcuculo.org.

ma.bo.