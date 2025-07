"Quale futuro per il parco fluviale?". Tonellato interroga il sindaco

Quale futuro per il parco fluviale di Castrocaro Terme e Terra del Sole? A porre l’interrogativo è il gruppo consiliare di minoranza ’Insieme per crescere’, che ieri ha depositato in municipio un’interrogazione rivolta al sindaco Francesco Billi sullo stato della grande area verde che lambisce il fiume Montone, gravemente danneggiata dalle due alluvioni del maggio 2023 e del settembre scorso.

Il gruppo di opposizione, che fa capo all’ex prima cittadina Marianna Tonellato ed è completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza, chiede chiarezza in merito ai "lavori di ripristino di una delle aree verdi più importanti del nostro Comune, ancora oggi inaccessibile a cittadini e turisti. Un patrimonio ambientale, paesaggistico e turistico di primaria importanza, la cui piena fruibilità è fondamentale in particolare nel periodo estivo". A impensierire i tre rappresentanti di IpC il fatto che, "a distanza di mesi dagli eventi alluvionali, i lavori di ripristino non siano ancora iniziati o conclusi, a differenza di quanto accaduto in altri Comuni limitrofi. Ancor più grave sarebbe l’eventualità – che speriamo venga smentita – secondo cui una parte dell’area del Parco potrebbe essere destinata a cassa di espansione per le acque del Comune di Forlì, con il rischio concreto di vedere sospesi o definitivamente abbandonati i lavori di recupero".

Alla luce di tali premesse il gruppo chiede a Billi quale sia lo stato attuale dei lavori e "le tempistiche previste per la riapertura del parco e se corrisponde al vero l’ipotesi di cassa di espansione a favore del Comune di Forlì". Tonellato e co. chiedono inoltre se ci siano stati contatti con la Regione o altri enti sovracomunali in merito alla questione, e se si intenda procedere almeno con la riapertura parziale del Parco, valorizzando le strutture già esistenti e in buono stato, come l’area calisthenics e la funivia per bambini". IdC ritiene urgente intervenire per restituire alla collettività e ai visitatori uno "spazio pubblico fondamentale". Considerando altresì la fruibilità del grande giardino per il rilancio dell’offerta turistica del territorio.

Risoluto il sindaco Billi, che si propone di rispondere in maniera molto puntuale nel corso della seduta assembleare del consiglio: "Come già fatto in più occasioni, smentisco categoricamente la falsa notizia sull’eventualità che il nostro Parco Fluviale sia destinato a cassa d’espansione – la replica della fascia tricolore –. La Regione continua a svolgere i lavori di competenza sugli argini e di rimozione dei detriti, anche dell’alluvione 2024. Il recupero, almeno parziale, è in corso anche con il prezioso e meritevole coinvolgimento del volontariato locale".