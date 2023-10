Quale futuro per la sanità: se ne parla con la Uil

Si terrà nella sala del consiglio comunale di Forlimpopoli, alle 20,30, il confronto e dibattito, organizzato dalla Uil, dal titolo ‘Quale futuro per la sanità e assistenza del comune di Forlimpopoli’. Porteranno un loro contributo: Francesco Sintoni, direttore del distretto Socio Sanitario Forlivese, Stefano Bondi, presidente Asp del Forlivese, Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, Azzurra Bernabei, coordinatrice Osco Forlimpopoli, Michele Bertaccini, segretario Uilfpl Forlì, Paola Lanzoni, Raa Residenza Pellegrino Artusi, Aride Poletti, segretario Ami Forlimpopoli, Rosanna Benazzi, segretaria Uil Pensionati Emilia Romagna, Francesco Marchesano, coordinatore residenza Pellegrino Artusi. Coordinerà ed introdurrà la serata Enrico Imolesi, segretario generale Uil Forlì. "La Uil a tutti i suoi livelli – ricorda il segretario Imolesi –, su temi quali sanità e assistenza, da tempo pone grande attenzione senza mancare di sollevare dubbi e diffuse preoccupazioni. Con questa prima serata a Forlimpopoli, apriamo un percorso in cui cercheremo di promuovere dibattito e confronto sul futuro delle diverse strutture, operanti in sanità e assistenza, nei comuni del forlivese".