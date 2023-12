Quale futuro per le aree interne con Spazi indecisi

Torna l’appuntamento ‘Sabato al Centro Visite’ presso l’ex deposito delle corriere Sita di Forlì, oggi ExAtr. In questa occasione l’associazione Spazi Indecisi ospiterà due realtà che operano su progetti dedicati alle aree interne: Borgofuturo e Habitat. Saranno presentate due pubblicazioni realizzate dalle associazioni, oggi alle 17: il libro Borgofuturo+, un progetto locale per le aree interne, curato da Matteo Giacomelli e Fulvia Calcagni e pubblicato nel 2022 da Quodlibet, e il libro Paesaggi Cult(r)urali, realizzato da Habitat, di prossima pubblicazione.

Saranno ospiti Matteo Giacomelli e Lucia Barchetta di Inabita, una rete orizzontale di ricercatori ambientali, architetti e pianificatori attivi nel campo della rigenerazione territoriale attraverso un approccio integrato e partecipativo, e Jacopo Lega e Federico Poni di Habitat, un insediamento culturale e laboratorio collettivo permanente situato a Tredozio, che abbraccia e sviluppa pratiche di vita, dentro ed oltre la dimensione locale.

Oltre a presentare le pubblicazioni realizzate dalle rispettive realtà, questa sarà anche l’occasione per discutere di problematiche e prospettive per le aree interne, la cui importanza è spesso sottovalutata.

"In un momento in cui il territorio romagnolo è interessato da emergenze e incertezze dovute a eventi straordinari e crisi climatica – spiegano gli organizzatori –, due realtà che da anni operano sul territorio e sulle aree interne porteranno la loro esperienza e racconteranno pratiche e strategie messe in atto per lo sviluppo di questi territori". Si parlerà quindi della nascita di Borgofuturo, un festival nato a Ripe San Ginesio (Macerata) e poi esteso ai comuni dell’alta Val di Fiastra, e del festival Habitare, che da 3 anni anima le estati di Tredozio e Rocca San Casciano, ma anche delle pratiche attuate in forma quotidiana e continuativa per lo sviluppo delle aree interne.

Matteo Bondi