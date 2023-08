Qualità della vita Forlì in fascia alta: la migliore in Romagna dove avere un impiego

È finita in fascia verde, la città di Forlì, nella classifica sulla qualità del lavoro elaborata dalla Fondazione Aidp (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) in un report realizzato con la collaborazione scientifica di Isfort. L’associazione ha analizzato il livello della vita dei cittadini nei capoluoghi italiani sulla base di diversi indicatori che determinerebbero anche la qualità del lavoro sui diversi territori nazionali: fondamenti economici (redditi e costo della vita), vivibilità ambientale (inquinamento, verde pubblico, produzione dei rifiuti), servizi alla cittadinanza, inclusione, diritti e pari opportunità, cultura e tempo libero, sicurezza e innovazione. I risultati, su 110 capoluoghi, sono stati divisi in tre macro-categorie: verde, gialla e rossa e Forlì rientra nel primo blocco, quello delle ‘migliori città del lavoro’, collocandosi al 33° posto sui 40 della categoria.

Grazie al suo punteggio di 54,9, insomma, Forlì rientra nella fascia più alta e conquista lo scettro di migliore città del lavoro in Romagna, facendo meglio di Ravenna, anch’essa in fascia alta con un punteggio minore (54,7), di Cesena (che con 54,4 punti è la prima tra le città in fascia gialla) e Rimini (51,1), anch’essa in fascia media. Per l’assessora Paola Casara, con delega alle attività produttive, si tratta di un "riconoscimento importantissimo, perché il lavoro è parte integrante della vita delle nostre famiglie, fonte di reddito e punto di equilibrio sociale in momenti di grande cambiamento come quello che stiamo attraversando".

Analizzando nel dettaglio alcuni indicatori utilizzati per elaborare la statistica, Forlì risulta particolarmente performante nella disponibilità di posti negli asili nido, nei servizi alla cittadinanza e nell’offerta culturale per il tempo libero. In particolare la città ha ottenuto un ottimo punteggio – il quarto posto assoluto – per numero di spettacoli offerti ogni mille abitanti.

"Questa ricerca dimostra ancora una volta come il nostro sia un territorio fortemente attrattivo in ambito occupazionale, con aziende e servizi di qualità, che mettono al centro il benessere dei cittadini e le loro esigenze. È evidente – aggiunge Paola Casara – che laddove si vive bene, si lavora meglio. Ecco perché questa classifica deve fungere da stimolo. Non dobbiamo e non possiamo accontentarci dei risultati ottenuti; l’obiettivo di un’amministrazione responsabile come la nostra deve essere quello di continuare a migliorarsi, anche nei confronti delle imprese e dei loro imprenditori, affinché il nostro territorio continui nel percorso di dinamismo e attrattività di ampliamenti produttivi e nuovi insediamenti".

s. n.