Qualità della vita. La nostra provincia è in salute: 15° posto

In Romagna, tralasciando la tragica alluvione di maggio e i gravi danni che ha portato con sé, si vive bene: a dirlo è la classifica sulla qualità della vita prodotta da Italia Oggi, che vede la provincia di Forlì-Cesena aggiudicarsi il 15° posto. Una posizione che risulta ancora più gradita si si pensa che lo scorso anno la nostra provincia era al 25° posto. Migliorano anche Rimini (al 21° dal 37°) e Ravenna (al 24° dal 28°). Ad aggiudicarsi il podio quest’anno sono nell’ordine Bolzano, Milano e Bologna: quella di Forlì-Cesena è la più in alto tra le province romagnole.

L’indagine è stata portata a termine in collaborazione con Ital Communications e Università Sapienza di Roma. Gli indicatori che lo studio prende in considerazione sono ‘affari e lavoro’, ‘ambiente’, ‘istruzione e formazione’, ‘popolazione’, ‘reati’, ‘reddito e ricchezza’, ‘sicurezza sociale’, ‘sistema salute’ e ‘tempo libero’, e ciascuno di questi è ulteriormente suddiviso in sottocategorie che, unite, portano a ottenere il dato conclusivo’. Ma entriamo nel dettaglio dei diversi settori indagati.

Per quanto riguarda la voce ‘Affari e lavoro’, Forlì-Cesena ha guadagnato il 7° posto, salendo di quattro posizioni dal 2022. Per decretarlo si è tenuto conto del numero di startup e imprese innovative sul territorio e di dati relativi a occupazione e disoccupazione. Ravenna è 13ª, mentre Rimini è molto indietro: al 41° posto. Per quanto riguarda l’ambiente, invece, Forlì-Cesena non si sposta rispetto al 2022 e rimane al 17° gradino. Rimini sale all’11° (lo scorso anno era al 25°) e Ravenna al 38° (prima era 57ª).

Se il dato generale sull’ambiente è buono, lo è meno quello che riguarda gli sforamenti sul Pm 10: Forlì-Cesena è solo 55ª. La nostra provincia è in bassa graduatoria anche nel computo delle aree pedonali cittadine, infatti è alla 69ª posizione. Rimini è molto più in su, addirittura al 5° posto, mentre Ravenna si attesta a quota 30.

Va molto meglio per quanto riguarda la raccolta differenziata, dove ci assestiamo in 9ª posizione. Si ridiscende col tema ‘sicurezza’: Forlì-Cesena è 61ª in termini di ordine pubblico, mentre per quanto riguarda le violenze sessuali è all’81° posto, in leggero peggioramento rispetto all’anno scorso. E non va affatto bene per quanto riguarda la ‘sicurezza sociale’: 103ª posizio ne per il dato sugli infortuni sul lavoro e 100ª per quanto riguarda i suicidi. Molto meglio va per quanto riguarda le stime sui feriti e i morti a causa di incidenti stradali: qui Forlì-Cesena è 12ª.

Dà un buon risultato, invece, il calcolo delle persone in possesso di laurea o titoli equiparabili fra i 25 e i 39 anni: 19ª posizione. Una voce riguarda anche la speranza di vita, dove Forlì-Cesena è 17ª con 83,4 anni. Capitolo ‘tempo libero’: la nostra provincia si attesta preparata ad ottemperare alla sua vocazione turistica con un buon 14° posto sul numero di alberghi ogni 100mila abitanti, il 13° per quanto riguarda le sale cinematografiche e, soprattutto, il 5° per le palestre. Per quanto riguarda la voce ‘reddito e ricchezza’, Forlì-Cesena è 48ª. Male poi l’inflazione: 92° posto.