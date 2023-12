Qualità della vita. Provincia giù di sei posti. Sos sicurezza e ambiente

Sei posizioni in meno rispetto al 2022: è il risultato complessivo di Forlì-Cesena in base alla classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore, che attesta la provincia al 40esimo posto su 107 in totale. Anche quest’anno l’indagine prende in esame 90 indicatori,suddivisi nelle sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori): ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca (ministero dell’interno o della giustizia, Istat, Inps, Agcom, Siae e Banca d’Italia; oppure da realtà certificate, tra cui Scenari immobiliari, Crif, Cribis, Prometeia, Igvia, Tagliacarne e Infocamere). Il primo posto nella classifica generale quest’anno è andato a Udine, seguita da una città emiliano-romagnola, Bologna. Seguono Trento, Aosta e Bergamo. All’ultimo gradino si trova Foggia. Ipotizzando una classifica romagnola, invece, Ravenna si attesta poche posizioni sopra Forlì-Cesena (34ª), mentre Rimini è più in basso, al 51esimo posto. La performance migliore Forlì-Cesena la registra alla voce ‘giovani che non lavorano e non studiano’, con un 7,6%, contro una media nazionale del 20,3%; la peggiore, invece, riguarda l’imprenditorialità giovanile con titolare under 35 ogni 100 imprese registrate: qui siamo in posizione 105. Prendendo in considerazione i macro-indicatori, la provincia è 39ª in ‘ricchezza e consumi’ (senza variazioni rispetto al 2022), 61ª in ‘affari e lavoro’ (+13), 68ª in ‘giustizia e sicurezza’ (-34), 22ª in ‘demografia e società’ (+19), 48ª in ‘ambiente e servizi’ (-22) e 25ª in ‘cultura e tempo libero’ (+6). Particolarmente interessante è la voce ‘Giustizia e sicurezza’: per quanto riguarda i furti di autovetture ci attestiamo in 87ª posizione con 24,3 denunce ogni 100mila abitanti, 31ª posizione per i furti in abitazione (279,1 denunce), 46ª posizione per quanto riguarda le rapine (26,6 denunce), 87ª posizione per frodi informatiche (366,4), 50ª posizione alla voce ‘stupefacenti’ (45 denunce), 24ª posizione per i furti in esercizi commerciali (136,6 denunce). Il peggior dato, in questo settore, riguarda le violenze sessuali: siamo in 10ª posizione con 15,6 denunce ogni 100mila abitanti. Cala il tasso di natalità del 4,5%, mentre qualche dato positivo si trova alla voce ‘ambiente e servizi’: siamo 40esimi per quanto riguarda le piste ciclabili, ma con una crescita del 22,9% rispetto all’anno scorso. Passando al clima: Forlì-Cesena è 58ª per numero di ore di sole al giorno (7,8), 59ª per ondate di calore (203 giorni con temperatura percepita superiore ai 30 gradi) e 29ª per eventi estremi (quindici giorni con un accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri): è facile interpretare questo dato alla luce dell’alluvione di maggio.