Qualità dell’aria, regole a Forlimpopoli

Il Comune di Forlimpopoli ha varato nei giorni scorsi le nuove misure per tutelare la qualità dell’aria. L’ordinanza, fino al 30 aprile 2024, prevede il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, 8.30-18.30, dei veicoli più inquinanti in centro. Sarà comunque consentito il transito su alcune strade principali. Per quanto riguarda il riscaldamento, il principale divieto è per l’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa inferiori alla classe 3 stelle e di focolari aperti.