Qualità dell’aria, scattano i divieti

In considerazione dei dati presentati da Arpae, nelle giornate di oggi e di domani entreranno in vigore le misure di emergenza riguardanti le limitazioni della circolazione e altre misure. In particolare è previsto ampliamento delle limitazioni alla circolazione ai veicoli omologati diesel Euro 4, divieto di superare i 19°, divieto di sosta con motore acceso, divieto di spandimento dei liquami zootecnici. In tutto il territorio comunale è vietata ogni combustione all’aperto di qualsiasi materiale. Tutte le misure sono consultabili nel dettaglio sul sito del Comune.