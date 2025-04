Qualità urbana, sia sempre alta l’attenzione

Ancora una zona della città che finisce sotto i riflettori per situazioni di degrado. Fra l’altro un’altra area commerciale e residenziale che fu creata con importanti prospettive, qualche decennio fa ormai, e che invece col passare del tempo pare vedersi lasciata a se stessa. Non siamo ai livelli che sono stati toccati (e per fortuna in buon parte superati) ai Portici, l’emblema di questo tipo di problema, ma un altro sintomo che Forlì ha bisogno di essere ‘curata’ attentamente non solo per il rilancio del centro storico, ma anche per la qualità dei suoi quartieri. È necessario mantenera alta la guardia per arginare la microcriminalità sul nascere, come si sta peraltro facendo, e incrementare gli interventi di pulizia e decoro urbano.