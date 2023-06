Quando il ‘King’ arrivò al matrimonio in camion

Era il 10 marzo 2012: il matrimonio di Gianluca Fiore finiva anche sul Carlino. Non capitava del resto tutti i giorni di vedere arrivare un camion proprio sotto il Municipio (come dimostra la foto qui a fianco, tratta dal giornale dell’epoca). Così era arrivato all’incontro con la sposa per le nozze civili. Sulla fiancata, la scritta King, ovvero ‘re’: il suo soprannome. Il camion sarebbe stato anche il mezzo con cui spostarsi per il viaggio di nozze. "Il lavoro è la mia passione – dichiarava quel giorno il neosposo – volevo che fosse simbolicamente rappresentata nel giorno più importante della mia vita. Economicamente il momento non è tra i più floridi, ma se c’è l’amore per il proprio lavoro si supera tutto".

Nel 2016 i camion della Fgm, la sua azienda di Panighina, furono invece utilizzati per portare aiuti nel Lazio colpito dal terremoto.