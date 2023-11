Quando il sindacato guidò il Municipio

Domani pomeriggio, alle ore 16 nella sala Bernabei in piazza Matteotti, Roberto Balzani, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, presenterà il suo libro ‘Un Comune sindacalista. Luigi Fabbrini fra Uldl, repubblicani e reduci a Modigliana (1919.1923)’. L’evento è promosso dalla Uil Romagna e Uil Forlì col patrocinio del Comune di Modigliana.

Interverranno Marcello Borghetti, segretario generale Uil Emilia Romagna; Jader Dardi sindaco di Modigliana, Enrico Imolesi segretario generale Uil Forlì, Erika Nannini bibliotecaria comunale a Modigliana, Giuliano Zignani presidente Ital Uil nazionale. Moderatore Luigi Foschi, tesoriere Uil Emilia Romagna. Balzani ricostruisce in 176 pagine, editore Il Mulino, le vicende sindacali, politiche e umane di Luigi Fabbrini (1897-1960) protagonista di un evento inimmaginabile per l’epoca.

"Nell’autunno del 1920, a Modigliana, – spiega l’autore – un’inedita coalizione di sindacalisti rivoluzionari, ex combattenti e repubblicani, guidata dal segretario della camera del Lavoro, Luigi Fabbrini, conquista tutti i seggi del consiglio comunale. Esperienza per l’epoca unica in Italia di un Comune guidato da un sindacalista della Unione Italiana del Lavoro (UIdl), con tutti i consiglieri eletti iscritti al sindacato". Fabbrini è anche mazziniano, repubblicano, volontario nella prima guerra mondiale e sarà sindaco di Modigliana dal 12 ottobre 1920 al 1923 quando fu costretto a rinunciare per le continue violenze fasciste.

"Mosso dall’idea di costruire un sistema cooperativo capace di contrastare la disoccupazione – continua Balzani – amministra il Comune durante mesi difficilissimi battendosi contro proprietari terrieri, avversari politici, burocrati romani, e infine contro le camicie nere". Racconta quindi Nicola Poggiolini, presidente sezione Ami ‘Silvestro Lega’ di Modigliana: "Costretto a trasferirsi nel 1936 a Gallarate, dopo la distruzione del suo negozio di generi alimentari e le violenze fisiche da parte dei fascisti, fu partigiano nelle ‘Brigate Mazzini’ in Lombardia e nel 1945 il Cln di Gallarate lo scelse a ricoprire la carica di sindaco, nel 1952 fu tra i fondatori della Uil di Modigliana".

Italo Liverani, il custode delle storie modiglianesi più remote, sottolinea: "Non può scegliere periodo peggiore perché l’inflazione, ossia la tassa peggiore per le classi povere, è alta e il lavoro scarseggia con una elevata disoccupazione". Ma perché lo votarono? "Fuori da tutti i percorsi elettorali dove sono i partiti a presentare le liste e pur essendo entrambi, partiti e sindacati, rappresentanti del popolo, stavolta ‘a furor di popolo’ si sono invertiti i ruoli: il popolo lavoratore e quello disoccupato hanno vinto e governano e lui diventa sindaco".

Giancarlo Aulizio