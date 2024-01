Quando la burocrazia ha un tratto di sadismo

Giunchi *

esempio estremo di burocrate è il boia. Servo dello Stato, pagato dai cittadini per uccidere altri cittadini. Il termine burocratico per definire quest’azione è giustiziare. Il nostro burocrate in tal caso agisce patologicamente, come se avesse la licenza di uccidere, la sostanza non cambia. E’ quello di cui parla lei: applicare le regole o applicare il buon senso?

Sociologi e psicologi hanno studiato la personalità del burocrate osservando che la personalità burocratica patologica, di fatto, è presente in diversi settori della vita sociale e amministrativa, e condiziona pesantemente i fruitori del suo servizio. Il burocrate patologico, lungi dall’essere esempio di retto agire morale e amministrativo, si specializza spesso nel rifiuto, nell’illegalità dalla parvenza legale.

Sicuramente la cultura di una nazione incide sugli aspetti del carattere. Crescere in un luogo dove uno stato totalitario mantiene i propri cittadini in uno stato di paura reprime la volontà di auto affermazione e i sani principi vengano annullati dall’istinto di sopravvivenza. In una nazione come la nostra, che definiamo democratica e fondata sul diritto, sicuramente, l’interpretazione della legge dipende anche dal carattere delle persone. La legge è formata da due parti: da uno spirito e da una lettera. Il contenuto verbale ha la funzione di esprimere la ratio legis ovvero la motivazione per cui quella norma è stata creata.

È chiaro che le parole possono essere interpretate per adattarsi a ogni possibile variante di quella situazione. A questo punto entra in gioco il carattere del burocrate. Se egli è una persona che accoglie lo spirito della norma e cerca di adattarla per risolvere il problema, è sicuramente una persona di buon senso che ha anche il coraggio di assumersi delle responsabilità. Se invece il burocrate applica pedissequamente la lettera della legge, la svuota di significato e dimostra la sua incapacità di assumersi delle responsabilità. In questo vi può essere sì del sadismo o una frustrazione che porta al godimento nell’esercizio del potere o semplicemente un carattere debole e irrisolto in cui la paura prevale.

A mio avviso, se il primo articolo della nostra Costituzione dichiara che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, chiunque applichi la legge senza interpretarne questo spirito penso che stia ignorando e tradendo, a danno dei suoi concittadini, le fondamenta stesse della nostra giurisprudenza.

* psicologa e psicoterapeuta