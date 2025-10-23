Quando la scuola ti cambia la vita: "La parola è la chiave di tutto. Ai giovani dico: ascoltate l’istinto"

di Serena D’Urbano

Govoni, lei più che mai sa cosa vuol dire ’costruire’ attraverso la parola. Molti suoi sostenitori entrano a far parte della grande famiglia di Still I Rise proprio grazie ad essa, dai libri ai social... Quanto questo strumento aiuta ad entrare in connessione con le persone e a portare avanti la missione?

"La parola, che sia scritta, parlata, o anche solo pensata, è chiave, è il centro di un’organizzazione che si occupa di istruzione. Quindi la parola è tutto, è anche l’inizio di Still I Rise. Prima di fondare questa organizzazione, io ero già un autore e 3 anni prima di Still I Rise c’era già una community sui social che leggeva ciò che condividevo. È stato proprio grazie al fatto che già ci fosse una base di lettori che siamo riusciti a raccogliere i fondi per la prima scuola. La parola è cruciale quando noi accogliamo un bambino in una scuola e abbiamo come primo obiettivo quello di alfabetizzarlo, quindi dargli il potere di esprimersi e di poter spiegare il mondo intorno a sé".

Domani a Forlì viene presentato per la prima volta ’School of life’, il docufilm che racconta la storia della sua organizzazione: un vero caso cinematografico. Si sarebbe aspettato un successo simile?

"’School of Life’ ha vissuto una vita peculiare, perché è nato sotto i migliori auspici anche se Still I Rise non ha avuto un coinvolgimento attivo nella sua nascita. Nel 2022, Groenlandia ci ha contattati, proponendoci di trasformare la nostra storia in un film. Rai Cinema, si è unita in itinere al progetto, ma poi l’entusiasmo iniziale si è spento".

Come mai?

"Per vari motivi la produzione è durata molto più a lungo, con dei costi che hanno sforato il budget. È stata una produzione travagliata, anche perché è un film girato su quattro continenti, e quindi forse è stata sottovalutata la complessità logistica, di tempi e di montaggio, di una storia che andava condensata in 80 minuti, ma con centinaia di ore di girato. C’era poi il timore che questo film, costato tanto, potesse fare flop, specialmente quando la grande distribuzione non l’ha scelto".

E poi invece come è andata?

"’School of Life’ è distribuito da Frick Factory, che è completamente indipendente. Il film stava soffrendo di un lancio e di una comunicazione che non erano quello che ci aspettavamo, quindi ho chiesto aiuto al nostro pubblico, che è emerso come una forza motrice. Con più di 27mila spettatori, ad oggi, ’School of Life’ è diventato il terzo documentario per incassi in Italia quest’anno. È notevolissimo che, nonostante sia una produzione artigianale, si sia arrivati a un tale risultato. Sebbene non ci sia un ritorno economico diretto per Still I Rise, il film influisce positivamente sulla diffusione della nostra missione".

Da 5 anni il Kenya è la sua casa. Cosa ha trovato in quel Paese e in quei ragazzi?

"Il Kenya è un paese difficile. Ovviamente l’abbiamo scelto per motivi che collimano con la missione. Il Kenya è un paese stabile in una regione costellata da paesi meno stabili, quindi è un ricettacolo di migranti. Noi stessi a scuola abbiamo 11 diverse nazionalità. Il secondo e il terzo campo profughi più grandi al mondo sono in Kenya. Ma è un paese che, pur avendo delle difficoltà importanti e un livello di povertà alto, ha anche un livello di crescita economica sufficiente da permettere di fare una scuola come la nostra. Il Kenya è la prima scuola internazionale di Still I Rise ad offrire come percorso di studi il Baccalaureato, ovvero il diploma più riconosciuto al mondo, costosissimo: noi lo facciamo gratis. Sono molto legato a questi studenti. L’Africa è un continente stimolante. Qui poi c’è un livello di intraprendenza, di speranza e di libertà, che in Europa non si respira più. Senti quest’aria frizzante, questa energia. Senz’altro questa è una cosa che ti dà il paese. Quello che mi dà la scuola e la comunità scolastica è un senso di appartenenza. Questi bambini li considero figli miei".

A che punto sono le altre scuole? E a quando una in Italia?

"Abbiamo aperto 5 scuole: due internazionali – Kenya e Colombia – e tre di emergenza: Congo, Siria e Yemen. Stiamo lavorando contemporaneamente a tre scuole: una di emergenza in Sud Sudan entro l’anno, una internazionale in India entro la fine del 2026 e poi nel 2027 l’Italia, non solo per dare un’opportunità agli studenti che riusciremo a coinvolgere, ma anche per fungere da esempio con un modello virtuoso davanti a un sistema ormai obsoleto. La nostra speranza è di poterci costituire come un caso studio per poi proporre delle modifiche strutturali e di sistema".

La parola ’R(i)esistenza’ allude anche alla rinascita dopo un fallimento. È un po’ la sua storia: che consiglio darebbe ai giovani che – come quando lei partì giovanissimo da Cremona – sentono di non aver ancora trovato la loro strada?

"Direi loro di ascoltare l’istinto. Mi piacerebbe che si insegnasse ai giovani ad ascoltarsi di più e ad agire anche in modo ’avventato’, seguendo quello che la bussola interiore dice loro di fare. Perché per quanto ben intenzionate siano le persone intorno a te, insegnanti o genitori, nessuno sa veramente qual è la tua missione. Non lo sanno perché nessuno ti conosce profondamente quanto puoi conoscerti tu e soprattutto nessuno sa come sarà il mondo tra dieci anni. Anche quando sembra irrazionale, se noi sentiamo una spinta, una pulsione, bisogna imparare a rischiare di balzare nel vuoto. Perché le cosiddette reti di salvataggio sono spesso e volentieri imprigionanti, delle catene. E quello che noi temiamo di poter perdere, invece, è proprio ciò che dovremmo perdere per essere veramente liberi".