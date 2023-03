Quando l’economia è in rosa "Alle mie dipendenti ripeto: abbiamo una forza incredibile"

di Maddalena de Franchis

È un’azienda dal dna spiccatamente femminile e produce dal 1982 prodotti cosmetici e integratori naturali: Bec srl, con sede in via Monteverdi, è frutto dell’intuizione di una donna forlivese, Elda Bedetti. È la stessa nuora Anna Muscoso, che oggi riveste il ruolo di amministratrice delegata – affiancata dal marito Luca Valgimigli, docente universitario e direttore scientifico dei quattro laboratori di ricerca interni all’azienda – a raccontare la storia della prima crema viso: "Elda la creò con un semplice frullatore, nella cucina di casa", sorride. Da quel primo esperimento sono trascorsi più di 40 anni, durante i quali Bec è cresciuta fino a diventare punto di riferimento nel settore della cosiddetta ‘cosmeceutica’ (termine nato dall’unione di cosmesi e farmaceutica, per indicare quei prodotti dotati di principi attivi simili a quelli dei farmaci). Attualmente l’impresa conta 30 persone in organico, "di cui più di 20 donne", sottolinea Muscoso, con una punta di orgoglio.

"I nostri valori sono rimasti quelli delle origini: desideriamo contribuire al benessere e alla salute nel rigoroso rispetto di tutti gli abitanti del pianeta, dagli esseri umani agli animali, fino alle piante", dichiara l’ad. "Fino a qualche anno fa l’attenzione alla sostenibilità era considerata alla stregua di una stramberia: non di rado ci etichettavano come adepti di qualche strana setta. Ora siamo tutti consapevoli dell’importanza di realizzare metodi produttivi improntati all’etica e all’ecosostenibilità. Per noi non si tratta solo di parole: in famiglia siamo tutti vegetariani, i nostri prodotti sono privi di ingredienti di origine animale o testati su animali. Lo stesso rispetto che usiamo nei confronti del cosmo ci guida anche nel confronto con il nostro staff: quasi tutti i nostri dipendenti, donne ma anche uomini, hanno una famiglia e orari da conciliare. Ci impegniamo ad ascoltare e andare incontro a ogni loro esigenza".

La crescita costante di Bec passa dall’attività di 4 laboratori di ricerca (specializzati, rispettivamente, in chimica, microbiologia, tecnica e prove di efficacia), in cui lavorano per lo più donne: "Sebbene ora gli uomini siano sempre più interessati a questo settore, la cosmetica è ancora ‘rosa’", precisa Muscoso. "Le donne hanno una marcia in più, sono curiose, testano i prodotti innanzitutto su se stesse. Nei nostri laboratori il confronto è continuo: nelle attività di ricerca lo smart working non è possibile, ovviamente, ma i nostri orari sono il più possibile flessibili. Alle donne con cui lavoro ripeto spesso: possiamo superare qualsiasi prova, abbiamo dentro una forza incredibile, sia fisica che mentale. Ma non dobbiamo sostituirci agli uomini, anzi: dobbiamo chiedere ai nostri compagni di collaborare, non possiamo accollarci incombenze e responsabilità. I compiti sono fatti per essere condivisi. Siamo esperti di radicali liberi, ma a me piace ripetere che la serenità e il sorriso sono le vere chiavi per rallentare i processi di invecchiamento".