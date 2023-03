Quando Lucio fece i cocktail a Forlimpopoli

Era il 4 marzo 1943, esattamente 80 anni fa, quando nasceva uno dei più grandi artisti italiani del dopoguerra: Lucio Dalla. Il cantautore bolognese si è spento 11 anni fa a causa di un malore che lo ha colpito durante un concerto in Svizzera. La sua data di nascita, però, se la ricordano un po’ tutti anche perché nel 1971 divenne il titolo di una delle canzoni iconiche di Dalla. Proprio nei primi anni Settanta, a Lucio Dalla piaceva anche uscire con gli amici e andare alla scoperta di locali, anche in luoghi di ‘periferia’ rispetto alla sua Bologna, come poteva essere la città di Forlimpopoli, soprattutto se in città vi era un locale rinomato in tutta la regione per i suoi cocktail e per colui che li realizzava: il titolare del bar Tazza d’Oro, Dino Robuffo.

"Alcuni ragazzi di Forlimpopoli che frequentavano l’università a Bologna – racconta Robuffo – erano amici di Dalla e un paio di volte se lo portarono dietro, venendo a bere qualcosa da me. Era un grande estimatore dei miei cocktail e una volta, per gioco, si mise dietro al bancone a farne alcuni. All’epoca era già Lucio Dalla, la canzone 4 marzo 1943 stava andando per la maggiore, ma lui era molto alla mano, gli piaceva divertirsi e qui si trovò parecchio bene".

Che Dalla fosse già una star lo testimonia anche un articolo, proprio del Carlino di quegli anni, che racconta la venuta del cantante bolognese in quel di Forlimpopoli, alla corte del re dei cocktail. "Ci sapevo fare – racconta orgoglioso l’ex titolare della Tazza d’Oro –, anzi, ci so fare ancora, anche se ormai gli anni sono 80 e più. Fui molto contento che Dalla apprezzasse il mio locale e le mie preparazioni, conservo ancora con molto piacere le foto di lui dietro al bancone e di noi, tutti ragazzi, nel locale". Il bar Tazza d’Oro esiste ancora, sempre in via Costa, adesso si direbbe a due passi da Casa Artusi, ma all’epoca del centro di cultura gastronomica domestica non c’era neanche l’idea. Robuffo dopo alcuni anni passò il testimone della gestione del locale a Vanni Rossi e alla sua famiglia (la moglie Jose, le figlie Rossella e Susy), ora è di proprietà di Paolo Corvini e di sua moglie Elena.

Matteo Bondi