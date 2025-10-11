Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
Forlì
Cronaca
11 ott 2025
FRANCESCA BEATRICE MICCOLI
Cronaca
Quante forme di vita sulla terra. In Fiera il regno degli animali

Nel fine settimana in via Punta di ferro torna ‘Animali in Fiera’, sedicesima edizione della rassegna dedicata al fascino e alla suggestione del regno animale. Pensata per tutta la famiglia, l’iniziativa si svilupperà su una superficie di ben 17mila metri quadri, suddivisi per sezioni e aree tematiche in cui sarà possibile ammirare esemplari rari ed esotici come le carpe koi (simbolo di forza, perseveranza e fortuna), o gli animali che si trovano nell’aia delle fattorie romagnole, quali cavalli, gatti, cani e tutte le specie d’affezione.

Previste mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, gare, laboratori didattici per adulti e bambini, incontri con esperti di acclarate competenze, disponibili a dispensare consigli utili sulla migliore gestione del proprio animale. Ci saranno una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura mobile di Mondo Pet che effettuerà servizi di bagno, taglio pelo, pulizia denti e orecchie, taglio e fresatura unghie, rasature igieniche con uno speciale sconto fiera. I più piccini potranno divertirsi con le attrazioni allestite nell’area ludica.

Novità 2025, la ricostruzione dei "dinosauri viventi con i loro cuccioli" e il richiamo della foresta con la Compagnia dei Lupi Feudi. La rassegna, organizzata da Romagna Fiere, è pensata per favorire una conoscenza non superficiale delle forme di vita animale, ed è focalizzata su tre principi irrinunciabili quali educazione, cura e rispetto; si svolge sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica e ha nell’esperienza e nella professionalità di associazioni, enti, federazioni, allevatori e fattorie didattiche, il proprio valore aggiunto. L’orario d’apertura in entrambe le giornate è dalle 9.30 alle 19.30. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (ridotto 8 per over 65, militari, disabili e invalidi; entrata gratuita per gli under 12). Per info e riduzione biglietti, www.animaliinfiera.it.

© Riproduzione riservata

