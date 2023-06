Quanti altri hanno avuto a che fare con l’ex leghista?

Capace di prendere a male parole un prefetto, un assessore – e dopo qualche mese di chiamarlo –, un doganiere (ma anche con i giornalisti, in tanti anni, ci sarebbe qualche aneddoto ‘ruvido’ da raccontare). Non parliamo ora degli aspetti penali: ci sarà chi dovrà valutarli. Dall’inchiesta emerge un Pini che ha una personalità così forte da costituirsi col tempo un mondo a sua misura. Dove l’invio di merce da Hong Kong o la richiesta di un porto d’armi seguono le sue regole. Capace di parlare con amici e nemici.

È proprio questo il brivido di sgomento che è sceso sulla città. Più silenziosa del solito. La sua uscita dalla Lega – quella ufficiale, guidata da Matteo Salvini – ha evitato il teatrino di difese e accuse da un punto di vista politico. Ma il fatto che Pini fosse tante cose insieme e, in definitiva, solo se stesso, rende il terremoto giudiziario potenzialmente più deflagrante. Nei giorni scorsi un consigliere comunale leghista ha scritto ai quotidiani per specificare che il suo Carroccio non ha nulla a che vedere con quello di Pini. Ne prendiamo atto, ma con lui hanno parlato davvero in tanti. E talvolta fatto accordi, piccole intese, strette di mano... Nulla di penalmente rilevante, come del resto quando chiamava i vertici delle forze dell’ordine. Ma se questo riguardasse i politici, si giudicherebbe con un altro metro: quello dell’opportunità. Ecco perché tutti – a parte il Pd, partito all’attacco ieri sera – sembrano rimanere al coperto in attesa di capire cosa succederà.

Ps: sempre senza occuparsi degli aspetti penali della vicenda, visti i cavalieri della Repubblica arrestati, sarebbe magari ora di rendere più trasparenti i criteri di queste onorificenze conferite dalle prefetture. Che rischiano di essere fortemente autoreferenziali.

Marco Bilancioni