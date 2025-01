"Quanti mozziconi gettati a terra"

Matilde Gori ritiene che il centro storico di Forlì sia "abbastanza sporco rispetto, ad esempio, a un’altra città romagnola come Ravenna", ma pensa che ci siano "possibilità di un miglioramento nei prossimi anni, grazie anche all’introduzione di nuovi mezzi di pulizia". Su chi siano i primi responsabili della condizione attuale del centro, Matilde ha le idee chiare: "Da parte di molte persone – spiega – manca proprio il senso civico, sono tanti quelli che preferiscono buttare i mozziconi di sigarette per terra piuttosto che fare due passi in più per buttarli nei cestini, anche quando questi sono presenti. Basterebbe un piccolo sforzo da parte dei cittadini

per rendere questa zona più pulita".