Quanti ritardi su ospedale e Casa della Salute

Era il maggio 2015 quando l’allora direttore generale dell’Ausl Romagna Marcello Tonini annunciò i lavori di ampliamento del Pronto soccorso di Forlì, che avrebbero dovuto concludersi entro 5-8 anni. Da allora l’intervento è stato fatto solo in parte. E sempre in quel periodo fu presentata una bozza di progetto per la Casa della Salute ai Portici, che doveva essere pronta tra il 2018 e il 2019. Molto tempo dopo, questi due grandi progetti, tesi a migliorare la sanità del territorio forlivese, non sono stati realizzati. Lunedì scorso, in Provincia, il direttore generale Tiziano Carradori ha ammesso che i lavori al Pronto soccorso di Forlì sono fermi per mancanza di fondi. Lo stesso problema ha coinvolto la Casa della Salute, come dichiarato dal sindaco Gian Luca Zattini al Carlino, nell’intervista pubblicata lunedì scorso.

Perché siamo a questo punto? "Il territorio dovrebbe fare più squadra – è l’opinione di Marco Di Maio, per due legislature deputato, prima del Pd e poi di Italia Viva, che ha avuto modo di collaborare con tre sindaci, Balzani, Drei e Zattini – . Va benissimo battersi per difendere la Mike a Meldola, ma sui grandi progetti non si può andare in ordine sparso davanti all’azienda sanitaria. I tecnici fanno il loro mestiere, ma spetta alla politica il ruolo di indirizzo. Sull’ampliamento del Pronto soccorso di Forlì e sulla Casa della Salute ci vorrebbe un’azione comune".

La risposta ’mancano le risorse finanziarie’ non convince fino in fondo. Anche perché la stessa Ausl Romagna aveva in più occasioni detto pubblicamente che entrambe le opere rientravano nella propria programmazione.

"Non è solo un problema di soldi – sottolinea Di Maio – ma di priorità nelle decisioni. Un esempio: il nuovo ospedale di Cesena si farà perché l’allora sindaco Paolo Lucchi raccolse attorno al progetto una vasta coalizione. È vero che anche l’ospedale di Forlì negli ultimi anni ha beneficiato di alcuni interventi, ma chiedo: i sindaci del Forlivese hanno mostrato la stessa compattezza nel portare avanti le scelte fondamentali per la nostra sanità?".

A proposito di priorità: non pare che ci sia abbastanza attenzione verso la cura di problemi di salute non gravi, ma comunque molto fastidiosi. Vale a dire le patologie che al Pronto soccorso sono definite ’codici bianchi’ e che molto spesso – nonostante il prodigarsi del personale, che è sotto organico del 30% – comportano attese di 7 ore o più. Sono migliaia di casi all’anno, che gli ambulatori di medicina generale non sono di solito in grado di risolvere. Non solo l’azienda sanitaria, ma anche gli amministratori degli enti locali, potrebbero porsi il problema di individuare le risposte, all’interno della medicina del territorio.

Oggi non ci sono.

Fabio Gavelli