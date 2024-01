Quanto peso portano sulla schiena i nostri studenti?

Quanto peso portano i nostri studenti sulla schiena? Per me molto. Tutti i giorni vediamo molti bambini e bambine, ragazzi p tragazze che o a piedi o con la bicicletta partono da casa per andare a scuola. Vedo molti in difficoltà e mi sono domandato: ma quanto pesano gli zainetti pieni di libri e che conseguenze possono arrecare alle loro schiene ancora in crescita?

Questa domanda mi viene spontanea anche per il fatto che la mia schiena è come un serpente e il male è notevole. Così mi sono documentato e ho trovato una lettera elaborata e inviata agli organi competenti da vari ministeri ed enti il 4 novembre 2022 in cui si dice chiaramente che il peso dello zaino non deve superare un ‘range’ tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo dello studente, per una proficua prevenzione delle rachialgie. Inoltre vi è un invito agli insegnanti ad una necessaria educazione all’essenziale, che continua con altri punti.

Un’altra circolare, questa volta dell’Inail e precedente (datata 7 ottobre 2020) spiega i danni che si creano ai ragazzi se portano un peso oltre il previsto, che comunque cambia anche di molto se il ragazzo e fragile o ammalato. Dice anche come portare lo zaino e sche il peso deve essere ridotto se il tragitto scuola casa è lungo.

Bene, quindi mi sono domandato: ma chi applica queste direttive? Infatti non esiste nessuna scheda anatomica dello studente per mezzo del quale fare le valutazioni necessarie. Vorrei sapere perché si fanno ottime circolari e poi vengono archiviate. Se un ragazzo con lo zaino pesante andando in bici sbanda, cade e si fa male non è forse una colpa grave che cade sulla scuola? La mia è una domanda a cui vorrei che qualcuno mpotesse dare una risposta.

Antonio Iandolo