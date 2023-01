Quarant’anni di pesi, è festa in palestra

In un settore dove la concorrenza e le proposte sempre nuove fioccano e in cui, purtroppo, non mancano nemmeno le chiusure, raggiungere i 40 anni di attività non sarà un record ma è sicuramente un bel traguardo. Ed è quello che nel 2022 appena concluso ha tagliato il New Club Sportman, la palestra fondata appunto nel 1982, dopo precedenti esperienze, dal maestro di cultura fisica Gilberto Grilanda, pioniere del bodybuilding non solo a Forlì, ma persino in Italia.

Da ragazzo Grilanda era molto magro e cominciò con bidoni e pesi di cemento ad allenarsi in casa, dopo aver conosciuto questo sport su alcune riviste quando in Italia non c’era nemmeno attrezzatura specifica. Col passare degli anni si specializzò fino ad aprire una piccola palestra. E nell’anno in cui l’Italia vinceva i mondiali di calcio impazzendo per Paolo Rossi, anche lui fece un suo personale ‘gol’: decise con coraggio di aprire un posto più grande, fondando appunto il New Club Sportman in via Ugolino da Forlì. Per riuscirci investì in pratica tutto quello che aveva, tanto che la moglie Marina, sempre pronta supportarlo, ricorda che "rimase con appena 35mila lire in tasca – oggi 17 euro – dopo aver pagato il primo affitto dello stabile, aver fatto i lavori di ristrutturazione e aver comprato gli attrezzi".

Al New Club Sportman si sono allenati tanti forlivesi e anche diversi campioni del bodybuilding. Grilanda del resto è stato giudice federale e ha visto da vicino nelle competizioni tutti i campioni di questa disciplina in Italia e all’estero, tanto che ha avuto persino modo di conoscere di persona nientemeno che miti mondiali del culturismo quali Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno.

In 40 anni il New Club Sportman ha insegnato l’attività fisica con i pesi a generazioni di forlivesi e ora che a gestire il club sono i figli Monica e Marco, fra i suoi frequentatori ci sono anche i figli di clienti che iniziarono ad allenarsi tanti anni fa con Gilberto. "Un punto di forza del club – dicono infatti Monica e Marco – è sempre stata la dimensione a gestione familiare, col rapporto umano che si crea col cliente e fra gli stessi tesserati. E anche ammodernando la struttura e le attrezzature, per stare al passo coi tempi, non abbiamo mai voluto abbandonare questa dimensione, mantenendo poi la nostra priorità nell’attività fisica effettuata con i pesi".