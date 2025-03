Quaresima giubilare per la Bolivia. Caritas contro il debito iniquo:: "Tutti connessi per la speranza"

La Caritas della diocesi di Forlì-Bertinoro ha organizzato in occasione della Quaresima una serie di appuntamenti ’Quaresima di Carità’ che si svolgono nella Chiesa Santa Maria Ausiliatrice alla Cava, via Firenzuola 10.

Il primo, mercoledì 12, alla presenza del vescovo monsignor Corazza, ha radunato diverse persone presso il salone parrocchiale e ha avuto come titolo ’Percorsi di mondialità’ con la presentazione della campagna ’Cambiare rotta, e del progetto Bolivia. Trasformare il debito in speranza’. In occasione del Giubileo 2025 ’Pellegrini di Speranza’, affermano i promotori – oltre a Caritas, Azione Cattolica, Missio, Agesci, Acli, Associazione Papa Giovanni XXIII – "è in atto una campagna per sensibilizzare per mobilitare alla giustizia e solidarietà per il condono del debito iniquo" attraverso il contributo all’Università di Coroico.

La Bolivia, infatti, è stata la meta del viaggio che il nostro vescovo, il direttore della Caritas diocesana, Filippo Monari e il direttore dell’Ufficio missionario, Sauro Bandi, hanno intrapreso nel gennaio scorso. Monari ha presentato lo scopo della campagna e le azioni che possono essere messe in campo per aderirvi e ha aggiunto che "la complessità delle trasformazioni che stanno subendo le condizioni della vita sul pianeta ci richiama continuamente all’idea per cui tutto è connesso. In particolare, le realtà della povertà, delle diseguaglianze, della fame sono strettamente collegate alle dinamiche dell’economia e della finanza, del cambiamento climatico, della pace e dei conflitti e così via. Il tema del debito è centrale, perché è collegato a doppio filo a tutti i fenomeni che attraversano il nostro tempo: la povertà e le diseguaglianze, il clima, la migrazione, la pace e i conflitti".

Bandi ha poi raccontato il viaggio in Bolivia attraverso fotografie e immagini e ha evidenziato che "è un Paese ricco di risorse naturali ma schiavo di povertà e corruzione. Gli impegni che si vogliono perseguire sono la cooperazione tra chiese sorelle, visite missionarie, sostegno al clero, assicurazione sanitaria e l’aiuto alle persone vulnerabili".

Infine, in collegamento, è intervenuto il diacono Roberto Acerbis che ha presentato l’Università Cattolica Carmen Pampa di Coroico, che ha evidenziato come "la sua missione è rendere l’istruzione superiore accessibile ai giovani delle zone rurali e a coloro che non sono in grado di proseguire tali studi".

Per contribuire alla raccolta fondi si possono fare donazioni a: IT98M0854213200000000077081 (Iban), causale ’Progetto Bolivia’, intestato a Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro. Domenica marzo alle 11 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice si svolgerà la Giornata diocesana della carità con la messa presieduta dal vescovo.

Alessandro Rondoni