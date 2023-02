"Quaresima, preghiamo per la pace e per capire la lezione del Covid"

Quest’anno l’inizio della Quaresima, il tempo che prepara alla Pasqua, avviene in una settimana particolare. A evidenziarlo è il vescovo Livio Corazza, che in un messaggio ricorda che il 24 febbraio, primo venerdì di Quaresima, "coincidono due anniversari: l’inizio della pandemia nel 2020 e quello dell’invasione russa dell’Ucraina. Due eventi distinti, entrambi dalle conseguenze gravi non solo per i diretti interessati, ma per tutti. Da credenti, non possiamo non portarli nella nostra preghiera e nella nostra vita comunitaria".

Il messaggio, inviato ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, alle Consulte laicali e agli Uffici diocesani, sarà letto oggi nelle chiese durante le celebrazioni con il rito delle ceneri, e verrà riproposto anche domenica 26. "Non abbiamo promosso celebrazioni speciali per gli anniversari – precisa il vescovo di Forlì-Bertinoro – ma invitiamo tutte le comunità, durante la Via Crucis, a pregare per la salute dell’anima e del corpo, perché impariamo la lezione dalla pandemia. Preghiamo per le vittime delle guerre e preghiamo per la pace. Anche nella prima domenica di Quaresima invitiamo a pregare per la pace e per le popolazioni colpite dal terremoto".

Mons. Corazza, quindi, ricorda che venerdì 10 marzo alle 19, nella chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi, celebrerà la messa insieme ai greco-cattolici ucraini e a tutti coloro che vogliono unirsi nella preghiera per chiedere la pace in Ucraina e nel mondo. E rammenta, inoltre, che prosegue la raccolta di solidarietà per le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal devastante sisma. In tutte le chiese della diocesi già lo scorso 19 febbraio è stata effettuata una prima raccolta di offerte per le vittime e la colletta verrà riproposta anche a marzo: domenica 19, nella giornata diocesana della carità, e domenica 26 in occasione della colletta nazionale indetta dalla Conferenza episcopale italiana.

Alessandro Rondoni