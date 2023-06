Quarta giornata di festa: dalla gara podistica agli aperitivi ai laboratori per i piccoli

La quarta giornata della Festa si apre con la Podistica Artusiana, gara ludico-motoria non competitiva che si snoda su percorsi di 4.5 e 8.5 chilometri, a cura della Polisportiva Azzurra, con partenza da piazza Gramsci alle 18.30. Alle 19, a Casa Artusi, l’Aperitivo a Corte è dedicato alla comunicazione con un incontro dal titolo ‘Comunicare Artusi oggi’. Al centro dell’appuntamento racconti e progetti settembrini di Casa Artusi, con il lancio del nuovo sito, della nuova veste grafica e la presentazione dell’apertura del nuovo spazio polifunzionale e bottega di Casa Artusi in via Costa. Ospiti dell’evento Martina Liverani, giornalista ed esploratrice dell’enogastronomia, che presenta il progetto di scrittura creativa e raccolta di ricettari con l’Artusi, ‘Scrivere di gastronomia’; Debora Manetti e Francesco Canovaro di Zetafonts, intervengono su ‘La grafica gastronomica’, ovvero Il processo di costruzione artigianale del font Artusi.

Seguirà l’aperitivo con degustazione Sandwich n.114 e salsa verde n.119 con calice di Poderi dal Nespoli un piccolo concerto con Elisa Ridolfi (voce), Riccardo Bertozzini (chitarra) e Andrea Alessi (contrabbasso), in collaborazione con il Centro Diego Fabbri. Alle 20 in piazza Fratti vshow-cooking di Mattia Borroni del ristorante Alexander di Ravenna. Alle 21 tavola rotonda ‘Da Romagna mia alla mia Romagna’, con Ettore Bartoletti delle Officine Gastronomiche Spadoni, Andrea Gentilini in rappresentanza de ‘Il Lavoro dei Contadini’ e ‘Slow Food Imola’, e Paolo Rambelli, assessore alla cultura. Coordina Franco Chiarini di CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi. Lo spazio dedicato ai formaggi, in collaborazione con Onaf in piazzetta Berta & Rita, alle 20.30 ospita la Fattoria La Pulcina. Alle 21 è in programma la visita guidata al Museo Aldini; alle 21.15 al Teatro Verdi si terrà lo spettacolo teatrale ‘Brace e neve’, regia di Denio Derni. Dalle 20 alle 22 c’è la Mattoncinoteca (via Del Castello), il laboratorio per bambini con i mattoncini da costruzione. Alle 20.45 sul palco del Fossato della Rocca, dedicato ai ragazzi, va in scena ‘Risate in valigia’, a cura de La Valigia di Cartone. Nel corso della serata le vie della festa sono animate dai buskers Fabius con ‘One man show’ e da Piero Ricciardi con ‘Why not?’.