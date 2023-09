Quartiere Bussecchio. Petizione dei residenti:: "Strade pericolose"

Il quartiere Bussecchio, uno dei più popolosi dell’ambito urbano forlivese, con la sua posizione stretta tra l’aeroporto e la tangenziale, è una zona dove non mancano le criticità quotidiane. Renzo Camprini, coordinatore del comitato di quartiere, segnala una questione che sta a cuore agli abitanti e chiede una risposta che possa risolvere, in tempi brevi, la problematica. "Ho inviato al Comune di Forlì – spiega Camprini – una petizione, protocollata lo scorso 10 luglio, con allegati 12 fogli con 260 firme di cittadini, per spostare e anticipare il cartello di limite di velocità dei 30 chilometri all’ora dal civico 151 di via Cerchia, all’altezza della rivendita di sali e tabacchi, dove è attualmente posizionato al numero 113, all’altezza della rotatoria". Una questione che riguarda la sicurezza degli abitanti del quartiere, ma anche tutti i forlivesi che si trovano a transitare lungo la strada, per evitare che i veicoli possono percorrerla a una velocità eccessiva, pericolosa per l’incolumità di persone e mezzi.

"A oltre due mesi dall’invio della petizione – rimarca Camprini – non ho avuto nessuna risposta da parte delle autorità competenti, per un intervento che tanti cittadini reputano necessario. Inoltre, abbiamo chiesto di installare uno specchio di fronte a via Orfeo da Bologna, una strada che incrocia via Cerchia, per consentire alle auto, alle moto e alle biciclette una buona visuale per l’attraversamento ed evitare probabili incidenti o comunque garantire una sicurezza maggiore rispetto all’attuale. Chiediamo di essere ascoltati – conclude – e un sopralluogo di un tecnico per valutare la situazione sarebbe già un primo passo per poter procedere a risolvere una situazione che crea pericolo e disagio non solo al quartiere Bussecchio, ma a tutte le persone che transitano nella zona, spesso con un traffico sostenuto, soprattutto in alcuni orari della giornata".

Gianni Bonali