Quartiere in Festa", dopo 2 anni di stop, torna a Forlì"

Continua ’Quartiere in Festa’, interrotto per due anni causa Covid, organizzato dal comitato di quartiere Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori con sede in via Palareti 1 bis. Il programma prevede: dalle 16 alle 18 prove di pattinaggio e un’area dedicata ai bambini con attività ludiche e ambientali che continueranno con mostre espositive di foto storiche del quartiere; dalle 17 stand gastronomico; alle 21 14ª edizione del Memorial Silver Soprani; alle 21,45 musica con Roberta Cappelletti. Per tutta la serata si può ballare nelle piste libere del Pattinodromo. Ingresso gratuito. Info: 347.2466056; [email protected]