Quartiere razionalista Nasce il ‘Miglio Bianco’

È lungo esattamente un chilometro e seicento metri, quindi un miglio. È il tratto che, partendo dalla stazione, arriva fino a piazzale della Vittoria (o viceversa) e da tempo il Comune vi sta investendo fondi (per la quasi completata riqualificazione) e, soprattutto, energie: quelle che occorrono a candidare la zona all’Unesco e farla iscrivere nella lista dei patrimoni. La ragione? I molti edifici risalenti alla prima metà del Novecento che, visti nel loro insieme, offrono uno spaccato architettonico decisamente singolare.

Finora è stato chiamato il ‘quartiere razionalista’ di Forlì, un nome che, se era utile per ‘intendersi’, risulta evidentemente poco adatto alla promozione turistica: "Per questa ragione – spiega l’assessore alla cultura Valerio Melandri – nelle azioni di comunicazione, promo commercializzazione e valorizzazione turistico-culturale del Comune, d’ora in avanti si parlerà di ‘Miglio Bianco’".

È proprio lo stesso Melandri l’artefice della nuova denominazione che verrà declinata nel materiale di comunicazione e promozione turistica della città. L’ispirazione è evidente: se da un lato si prende in prestito l’espressione tratta dal celebre romanzo ad ambientazione carceraria ‘Il miglio verde’ di Stephen King, dall’altro si fa riferimento al colore delle pietre che caratterizzano molti degli edifici e delle sculture che si incontrano percorrendo il ‘miglio’.

Il percorso monumentale infatti, è caratterizzato dalla presenza del mattone laterizio alternata a quella dei paramenti in granito e travertino bianco. "La nostra città – prosegue Melandri – conserva importanti testimonianze risalenti alla prima metà del Novecento, commissionate a valenti architetti quali Cesare Bazzani, Cesare Valle e Arnaldo Fuzzi, che si concentrano e distribuiscono ai lati di viale della Libertà, rettilineo che collega il piazzale della stazione ai giardini pubblici di fine Ottocento".

Sono 15, nel dettaglio, i punti di interesse che compongono il Miglio Bianco: 1) stazione ferroviaria; 2) viale della Libertà; 3) recinzione dei cantieri Benini; 4) le case economiche per ferrovieri; 5) le case Incis; 6) la scuola elementare De Amicis; 7) l’Istituto tecnico Marconi; 8) l’ex Gil; 9) le case economiche per postelegrafonici; 10) il villino Boni; 11) l’ex collegio aeronautico; 12) l’ex stazione agraria; 13) il monumento ai caduti; 14) le palazzine Bazzani e Benini; 15) il complesso Inail.

"Questo percorso urbanistico-architettonico – va avanti Melandri – presenta dei caratteri di unicità e delle forti potenzialità culturali e turistiche, tali da poter essere presentate nelle azioni di promozione dell’amministrazione con un nome specifico. Il Miglio Bianco è infatti un biglietto da visita che ci appartiene in maniera esclusiva, identificabile per omogeneità progettuale e linearità dei linguaggi architettonici solo a Forlì. Per noi è motivo di orgoglio e una ragione in più per amare e visitare la nostra città e il patrimonio che la caratterizza. L’auspicio è che anche i più dubbiosi ne prendano atto e sostengano questo percorso di valorizzazione turistica e culturale, le cui ricadute andranno a beneficio di tutta la comunità".