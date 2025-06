Quartiere Resistenza, prima assemblea

Il nuovo comitato del quartiere Resistenza invita tutti i suoi abitanti a partecipare alla prima assemblea pubblica che si terrà domani alle 20 al circolo Primavera di via Angeloni 56. Sarà un’occasione importante per conoscersi e per condividere i problemi e le richieste di tutti.

L’obiettivo è non lasciare solo nessuno: le famiglie, gli anziani, i ragazzi e i tanti stranieri che vivono nel quartiere. Anche per questo il comitato presenterà le associazioni che collaboreranno con diverse importanti iniziative di tipo sociale, sanitario e culturale.

Info: quartiere12@comune.forli.fc.it