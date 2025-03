Quartiere, servono assistenti al voto. Stasera un incontro sulle elezioni

Si avvicinano le elezioni dei nuovi comitati di quartiere, in calendario per domenica 30 marzo, e con loro anche la scadenza per potervi partecipare come assistente al voto, fissata per questo venerdì. La candidatura può essere consegnata a mano all’Ufficio Quartieri dalle 9 alle 13, oppure inviando una mail a quartieriforli@comune.forli.fc.it ; comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. Possono presentare la propria disponibilità i residenti nel Quartiere, non candidati alle elezioni, che abbiano compiuto 16 anni di età alla data del 13 dicembre 2024, così come i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì (sempre alla data del 13 dicembre 2024). I seggi presso i quali si svolgeranno le elezioni sono consultabili nell’avviso disponibile sul sito del comune. La funzione di assistente al voto, in quanto volontaria, non dà diritto né ad emolumenti, né a rimborsi spesa. I moduli sono scaricabili dal sito web del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it, e reperibili presso l’Ufficio Quartieri. Informazioni: 0543 712299 – 712174.

Inoltre oggi, proprio per promuovere l’adesione ai Comitati e sensibilizzare alla cittadinanza attiva, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) di Forlì-Bertinoro organizza un incontro alle 21 presso la Sala Randi (via delle Torri 13, Forlì). L’evento ’Elezioni Comitati di Quartiere: volontariato, impegno e passione per la nostra comunità’ vedrà la partecipazione di Cesare Visotti (Mlac Forlì-Bertinoro), del vicesindaco del Comune di Forlì con delega alla partecipazione e quartieri Vincenzo Bongiorno, del Responsabile Ufficio rapporti con i quartieri del Comune di Forlì Mario Proli e dei rappresentanti uscenti di alcuni comitati di quartiere.