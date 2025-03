Quartieri al voto, assistenti cercansi

Sul sito www.comune.forli.fc.it è pubblicato l’avviso per candidarsi come ’assistente al voto’ nella consultazione per l’elezione dei nuovi comitati di quartiere prevista per domenica 30 marzo. La candidatura può essere effettuata entro il 21 marzo consegnando la richiesta a mano all’Ufficio Quartieri dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 o inviando una email a quartieriforli@comune.forli.fc.it o a comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. Possono presentare la disponibilità i residenti nel quartiere non candidati alle elezioni che abbiano compiuto 16 anni entro il 13 dicembre 2024, e i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì. La funzione di assistente al voto e di componente del seggio elettorale, in quanto volontaria, non dà diritto né a rimborsi spesa. I moduli per la domanda di candidatura sono scaricabili dal sito web del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it, e reperibili presso l’Ufficio Quartieri. Informazioni: Ufficio Quartieri 0543.712299–712174 ; quartieriforli@comune.forli.fc.it