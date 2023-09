Quartieri allagati. Il sindaco: "Ispezione con cittadini e tecnici, le fogne sono pulite"

Che dopo le piogge all’alba di venerdì 15 settembre le strade dei quartieri già alluvionati in maggio si siano nuovamente riempite d’acqua, è un fatto. Ma perché è successo? I cittadini, istintivamente, hanno subito puntato il dito sulla inefficace pulizia delle fognature, ma ora dal Comune, tramite un video postato sui social, arriva una puntualizzazione: nei giorni scorsi l’amministrazione, con i rappresentanti dei quartieri come testimoni, hanno fatto delle verifiche, riscontrando che le fogne, in realtà, erano libere.

A dare il via alle spiegazioni è il sindaco Gian Luca Zattini, seduto al tavolo con l’assessore Giuseppe Petetta: "Siamo qui per portare chiarimenti su un episodio doloroso della città. Parliamo degli allagamenti del 15 settembre. In quell’occasione siamo stati investiti da una marea di contestazioni circa il fatto che le fogne non fossero state pulite e questo mi ha veramente preoccupato perché avevo avuto garanzie dagli uffici che tutto fosse stato fatto nel miglior modo possibile". A quel punto, "abbiamo fatto dei controlli con cittadini e rappresentanti di quartieri, delle verifiche mediante videocamere che evitassero il rischio di dare risultati non chiari. Le verifiche hanno dimostrato che tutto è stato fatto".

Il risultato, paradossalmente, invece di risolvere il problema ne crea uno più grande: "Da un lato – prosegue il sindaco – mi dispiace perché vuol dire che non è questione di fogne sporche ma di un deficit strutturale. Non solo le nostre fogne, ma quelle di tutta Italia non sono strutturate per le nuove realtà climatiche che stiamo vivendo. Voglio subito dire che mettere mano alle fogne è un compito improbo che può voler dire anni e anni di lavoro e un impegno di centinaia di milioni di euro".

Infine, la difesa dell’ente che rappresenta: "Non voglio dare facili ricette, però voglio rappresentare il fatto che il Comune, i dipendenti e gli operatori sono stati violentemente vilipesi. Ora miglioreremo tutto il possibile, ma non può passare il discorso che ci fossero carenze gravi nei lavori fatti dal Comune. Non siamo qui per tranquillizzare, ma per dimostrare che tutto quel che si poteva fare è stato fatto".

La parola, quindi, è passata all’assessore Giuseppe Petetta, che ha le deleghe alla mobilità e alle politiche ambientali e comincia un lungo elenco: "Abbiamo lavorato fino a venti ore al giorno, ogni giorno sono stati all’opera 3040 autospurghi, abbiamo operato il lavaggio stradale per un totale di oltre 1.000 ore e pulito più di 5.000 pozzetti. L’ispezione ha riguardato 130 chilometri di fogne. È stato un lavoro immane, eseguito a regola d’arte".

Sofia Nardi