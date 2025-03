Quartieri alle urne. Domenica le elezioni per formare i comitati: ecco tutte le regole

È tutto pronto per il voto, domenica 30 marzo, per il rinnovo dei consigli di quartiere a Forlì. "Un appuntamento fondamentale per il rinnovo dei 171 consiglieri – spiega il vicesindaco con delega al decentramento, Vincenzo Bongiorno –. Sono 322 le persone che si sono candidate per un ruolo che, vorrei ricordare, è completamente gratuito. A queste persone va un doppio ringraziamento perché si sono messe a servizio della città".

Sono 21 i quartieri che vedranno rinnovati gli organi, con consigli direttivi che andranno dalle 7 persone, per i quartieri con meno di 7mila abitanti, agli 11 componenti per quelli che di residenti ne hanno sopra i 9 mila, per la fascia mediana sono previsti 9 consiglieri. E’ stato sottolineato come il numero dei candidati sia in netta crescita rispetto all’appuntamento del 2021 che ne vedeva ai nastri di partenza ‘solo’ 279. "Confidiamo che questo sia di buon auspicio anche sul fronte dell’affluenza alle urne – rimarca Bongiorno –, superando così il 6,7% dell’ultima volta".

In questo ultimo mese si sono svolte 17 assemblee pubbliche nelle singole zone della città. Si voterà domenica a partire dalle 8,30 fino alle 13,30 e dalle 14 alle 19. Sono 21 i seggi aperti, uno per ogni quartiere. Possono votare tutti i residenti in città che abbiano compiuto il 16esimo anno di età alla data del 13 dicembre 2024. La stessa data fa fede anche per l’appartenenza o meno a un quartiere: nel caso si sia cambiata residenza dopo il 13 dicembre, si vota comunque nella zona dove si risiedeva prima. Sul sito istituzionale del Comune di Forlì sono presenti le liste con i candidati e l’indirizzo dei seggi dove poter andare ad esprimere la propria preferenza. Per sapere a quale quartiere si appartiene, sempre nel sito, è possibile inserire il proprio indirizzo e scoprirlo. I confini tra una zona e l’altra sono definiti dalle strade, quindi in molti casi, i numeri civici fanno da discrimine. La scheda elettorale è composta dalla lista completa dei candidati: si vota mettendo una crocetta nel riquadro corrispondente al nome prescelto.

Si possono esprimere fino a due preferenze, mettendo quindi due crocette, in questo caso bisognerà rispettare l’uguaglianza di genere, quindi indicare una donna e un uomo. Nel caso ci si sbagliasse, verrà ritenuta valida solo la prima preferenza dall’alto: per questo motivo la disposizione in lista è stata sorteggiata.

"Vorrei sottolineare come in tutte le riunioni svolte – spiega il vicesindaco – non siano state evidenziate criticità rispetto all’impianto dei 21 quartieri. Questo a rimarcare il buon lavoro svolto dal mio predecessore, l’assessora Andrea Cintorino".

Qualche informazione sui volti che, dalla prossima settimana, potrebbero trovarsi a rappresentare il loro quartiere: tra i 322 candidati in corsa, sono in due ad avere meno di 20 anni, mentre in 8 hanno un’età superiore agli 80 anni, segno di una certa varietà anagrafica, ma che comunque continua a far pendere la bilancia verso una certa maturità degli aspiranti. Nella giornata di lunedì 31 marzo saranno divulgati i risultati emersi dalle urne.

Matteo Bondi