Quartieri, il puzzle si ricompone. Ecco i coordinatori dei comitati. Il 65% sono donne, 13 i più votati

A oltre un mese dalle elezioni sono stati scelti tutti i nomi dei coordinatori dei quartieri forlivesi. Il risultato fa seguito alle elezioni dello scorso marzo, ma non rispecchia pedissequamente la quantità di voti ricevuta dai singoli candidati: anche se la consuetudine vuole che spesso il più votato sia poi eletto coordinatore, la regola vuole che siano i membri del comitato a scegliere il portavoce, indipendentemente dalle preferenze.

Su 21 coordinatori, 13 erano stati i più votati nel loro quartiere. Un dato significativo riguarda le donne: le coordinatrici sono ben 13, quasi il 62%. Ma entriamo nel dettaglio cominciando dai coordinatori che erano stati anche i preferiti dagli elettori.

A Villafranca e San Martino in Villafranca troviamo Barbara Sirri (160 voti); a Roncadello, Branzolino, San Tomè e Barisano è eletta Roberta Dardi (187 voti), a La Selva, Forniolo e San Leonardo c’è Danilo Dall’Agata (73 voti). Silvia Naldi è coordinatrice al quartiere Cava-Villanova (178 voti); Stefano Valmori ai Romiti (402 voti). Daniela Cortesi è eletta a San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano e Collina (129). A Vecchiazzano, Massa e Ladino troviamo Carla Cappelli (126), Maurizio Valli a Villagrappa, Castiglione, Petrignone, Ciola, San Varano e Robere (147). Loretta Cecchi è stata scelta a Ca’ Ossi (120), Barbara Siboni al Ronco (242) e Marina Marzocchi al quartiere Musicisti e Grandi Italiani (65) e, al Foro Boario, Elisa Zanetti (81 voti parimerito con Alessandro Grassi).

Diversi coordinatori, invece, sono stati scelti dai loro colleghi pur non avendo raggiunto la prima posizione. Gilberto Brunelli per il quartiere Spazzoli, Campo di Marte e Benefattori era arrivato terzo, Gabriella Maldini (Resistenza) è la seconda più votata, come Elena Baldassari (Pianta Ospedaletto), Franco Bagnara (Pievequinta, Casemurate, Caserma), Giuseppe Iasiuolo (Magliano, Carpena, Ravaldino in Monte) e Roberto Angelini (Centro storico). Erano arrivati quarti, invece, Enrico Montaguti di Pieveacquedotto e Marino Mambelli, di Carpinello.

Quattro i coordinatori riconfermati. Primo tra tutti Stefano Valmori, che è anche il coordinatore più votato in assoluto in città. La sua vice, Ilaria Cantagalli, invece non era tra i nomi con più preferenze: con 74 schede, anzi, era penultima: segno che a guidare le scelte del nuovo comitato dei Romiti sono state anche logiche interne che non hanno seguito solo i risultati dei seggi.

Tra i riconfermati anche Elena Baldassari, Elisa Zanetti (che aveva preso il posto di Loretta Poggi dopo che quest’ultima è diventata consigliera comunale) e Daniela Cortesi. Tra le vecchie leve alcune non si erano ricandidate, mentre altre, pur avendo dato la loro disponibilità, non sono state premiate alle urne, ma in molti casi fanno comunque parte dei comitati: Eleonora Visani alla Cava (eletta vice), Roberta Dradi a Roncadello, Alessandro Righi a Pievequinta, Luca Liverani a La Selva, Fabio Fabbri alla Resistenza, Maria Adele Piazza a Ca’ Ossi, Antonio Fantini al quartiere Spazzoli, Giuliano Margheritini al quartiere Musicisti, Renzo Camprini a Bussecchio, Doris Versari a Villagrappa, Carla Cappelli a Vecchiazzano e Daniela Cortesi a San Martino in Strada.