Quartieri, terza camminata con Zelli

Terza camminata domani per scoprire i luoghi storici del quartiere Musicisti Grandi Italiani. Ritrovo e partenza alle 15.30 sotto la ciminiera dell’ex Mangelli (zona I Portici), Forlì, Gabriele Zelli condurrà una camminata per conoscere una parte del quartiere.

L’itinerario, che prevede diverse soste per raccontare la storia dei luoghi, visiterà l’ex Palazzina Società Orsi Mangelli, ex Asilo Mangelli, Chiesa di San Giovanni Battista o dei Cappuccinini, edifici di via Oriani, luogo dove sorgeva la casa Zattini Gori e l’ex sede della Società dei Tramways delle Romagne, ex Scuola elementare ’Aureliano Dal Pozzo’. Per informazioni: Gabriele Zelli chiamando il 349.3737026.