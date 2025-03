Quartieri verso il voto. I candidati sono 321, nei prossimi giorni i nomi

La prima fase, quella preliminare, è conclusa: venerdì alle 12 si è chiusa la fase di presentazione delle autocandidature alle elezioni per il rinnovo dei comitati di quartiere che si terranno il 30 marzo. In tutto sono state consegnate agli uffici del Comune 321 autocandidature, facendo registrare un deciso incremento rispetto alla precedente tornata elettorale (il numero ammontava a 278) e garantendo a tutte le 21 realtà un novero di candidati pari o superiore al numero dei componenti che, a seconda della popolazione, varia da 7, 9 o 11.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato che testimonia anche il buon lavoro svolto negli anni passati sui quartieri, di cui avevo già avuto percezione nel passaggio di consegne con la collega Andrea Cintorino che seguiva la delega – commenta il vicesindaco con delega ai quartieri Vincenzo Bongiorno (foto) –. Il dato rappresenta il valore di questi organismi di partecipazione civica e il grande attaccamento da parte dei cittadini".

"Nei mesi scorsi – continua Bongiorno – abbiamo svolto tantissimi incontri sul territorio, oltre una ventina dall’inizio dell’anno, aprendo un confronto con i rappresentanti dei comitati di quartiere uscenti e sollecitando la partecipazione di tutti i cittadini. Oltre a questo è stata realizzata una campagna di comunicazione portata avanti con la distribuzione di materiale informativo, i social network e gli organi di informazione. Ora ci prepariamo per affrontare una nuova fase che culminerà il 30 marzo con la giornata delle elezioni per le quali speriamo che tantissimi forlivesi si rechino nei seggi del quartiere per eleggere i propri rappresentanti".

Al momento gli uffici comunali stanno portando avanti le procedure amministrative di verifica della correttezza delle autocandidature rispetto ai requisiti previsti dal regolamento, dopodiché si insedierà la commissione per valutare le richieste di candidature nei comitati differenti da quelli di residenza in quanto eletti come ‘centri di interesse’ e per procedere al sorteggio delle posizioni in lista.

Tra qualche giorno tutti i candidati per il rinnovo dei 21 comitati saranno resi pubblici sul sito internet www.comune.forli.fc.it dove, fin da ora, i cittadini possono trovare un’applicazione grazie alla quale, inserendo il proprio indirizzo di residenza, si può verificare a quale comitato di quartiere si appartiene e in quale seggio elettorale si dovrà votare.