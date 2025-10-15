Quasi 10mila assunzioni in provincia. Il 29% sono giovani, il 31% immigrati

È un autunno caldo quello che si preannucia per i lavoratori da adesso a fine anno: gli ingressi programmati in provincia di Forlì-Cesena per il trimestre ottobre-dicembre 2025 ammontano a 9.590. A diffondere i dati è la Camera di commercio della Romagna, che registra un balzo in avanti delle previsioni di assunzione di personale immigrato. Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane.

Se in provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (assunzioni a tempo indeterminato e determinato e attivazioni di forme di lavoro flessibile) sfioreranno i 10mila in tre mesi, a ottobre sono 4.190. I cinque principali settori di attività in cui verrà impiegato il personale risultano i servizi di alloggio, ristorazione, turismo e commercio con 700 ingressi previsti in ciascuno, i servizi alle persone con 430 assunzioni, le costruzioni con 310 e le industrie alimentari con 300 nuovi addetti. Dunque il 60% nel settore servizi, nel 55% dei casi in imprese con meno di 50 dipendenti. Svettano i contratti a tempo determinato, in misura pari all’83%. Una quota pari al 29% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni; il 31% delle imprese prevede di assumere personale immigrato. Nel 57% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma un’azienda su due prevede difficoltà a trovare i profili desiderati.

Nell’ambito delle attività per l’orientamento al lavoro e alle professioni la Camera di commercio della Romagna inserisce l’evento ‘Romagna: generazioni al lavoro - I nuovi calcolatori quantistici’, iniziativa riservata a circa 300 studenti delle classi quarte a indirizzo tecnico-scientifico delle province di Forlì-Cesena e Rimini. L’obiettivo principale è duplice: innanzi tutto, portare a conoscenza di studenti e studentesse l’eccellenza tecnologica rappresentata dal Tecnopolo DaMa, Data manifattura Emilia-Romagna, di Cineca per l’Italia e l’Europa, creando interesse verso le applicazioni derivanti dal calcolo ad altissime prestazioni, attraverso il racconto e il dialogo con gli esperti. Contestualmente si vuole rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni di far parte di una Regione attivamente impegnata nell’attrarre e trattenere i talenti, anche attraverso l’offerta di opportunità di studio e lavoro stimolanti e vicine.

Annamaria Senni