Quasi 4 milioni di euro a sostegno delle imprese

La Camera di Commercio della Romagna ha allocato circa 4 milioni di euro per sostenere la ripresa delle imprese dopo l’alluvione del maggio del 2023. "Grazie a fondi provenienti da BCC ravennate, forlivese e imolese, Camera di commercio di Roma, Regione Emilia-Romagna e alla generosità della comunità civile imprenditoriale – commenta Carlo Battistini, presidente dell’ente camerale –, abbiamo raccolto oltre 2,7 milioni di euro, ai quali abbiamo aggiunto circa 1,2 milioni di euro dal bilancio camerale, a testimonianza dell’impegno della Camera a sostegno delle imprese".

Fin dai primi momenti, la Camera si è attivata per fornire un aiuto concreto alle imprese. Il ’Bando Resistere 2023’ è stato lanciato il 31 luglio 2023 per supportare la messa in sicurezza di locali, beni e attrezzature e la quantificazione dei danni. In tempi più recenti, la Camera ha lanciato il bando ’Crescere 2024’, che ha elevato a 5.000 euro il contributo per ciascuna impresa. "Inoltre – conclude Battistini –, con il ’bando eventi climatici’ abbiamo supportato le micro, piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini con contributi per un totale di oltre 342.000 euro".