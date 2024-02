Quattro coppie in festa. A cena con il Carlino: una serata memorabile

Alcuni fanno sorridere, altri commuovere, c’è chi ha scelto la semplicità della prosa e chi invece si è affidato alla suggestione dei versi. Tra le righe si incontrano storie di amori appena nati, ma anche di rapporti di lunga data, ancora saldi nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare nel corso del tempo. Sono centinaia i messaggi che sono arrivati in redazione in occasione di San Valentino e tutti, uno dopo l’altro, si possono leggere in questo fascicolo speciale dedicato all’amore, dove li abbiamo raccolti.

Tra i tanti, ne abbiamo scelti quattro che ci hanno particolarmente colpito e abbiamo preparato un regalo speciale per le coppie che li hanno inviati (o ricevuti) in modo da festeggiare nel migliore dei modi la ricorrenza degli innamorati.

Aurora e Nicola trascorreranno una cena romantica alle Querce di via Ravegnana, dove potranno gustare alcuni dei piatti romagnoli rivisitati in chiave contemporanea proposti dagli chef; Gloria e Paolo, invece, passeranno la sera di San Valentino alla spaghetteria (ma non solo) Mangianotte di Meldola in un’atmosfera intima e alla mano; Lorenzo e Lella ricevono in omaggio una cena al lume di candela alla Campanara di Pianetto di Galeata per assaggiare tanti piatti del territorio preparati con ingredienti di alta qualità. Infine a Matteo e la sua amata F. regaliamo la cena degli innamorati nella cornice intima e rilassata di Scarpina, in via Lami, dove la cura dei piatti è una regola consolidata.

I primi tre classificati, inoltre, ricevono anche una scatola di deliziose praline della cioccolateria Gardelli che potranno ritirare in sede, in via Benini 38.

Ma ecco quali sono i messaggi che più di tutti ci hanno toccato il cuore:

Da Aurora per Nicola, Nicole, Gabriel, Samuel e Isabel

L’amore non è perfezione, non è andare d’accordo sempre e comunque, ma è vivere insieme la propria imperfezione ... Questo siamo da sempre io e te... E i nostri figli non hanno nulla di perfetto ma sono tutto il nostro mondo... Vi amo

***

Da Gloria per Paolo

L’amore per la montagna da oltre quarant’anni ci accompagna, forse perché là ci siamo incontrati e poi mai più lasciati. Ripide discese, certe salite, per noi gioie infinite, poi, come d’incanto, ci appare la vetta e noi, insieme, stupiti da tanta beltà, così come è la nostra eterna complicità.

***

A mia moglie Lella

Tanti anni di pura poesia / camminando insieme tra sentieri / di dolci emozioni / grande donna Lella che insegui / sempre il sorriso del sole / i tuoi occhi riflessi nei miei / hanno la luce delle stelle / ogni attimo al tuo fianco / è come un canto di primavera / le parole che mi sussurri ogni giorno / sono sussurri di passione / nel giardino del nostro amore / sei la donna sei il sogno / Sei l’eros e la passione

infinitamente sei mia per sempre.

Tuo marito Lorenzo

***

So con esattezza che l’unica strada che voglio percorrere è camminare a fianco a te. Per quanto sia in salita o per quanto abbia imprevisti durante il cammino, sarò li a tenderti la mano e stringerti più forte che posso. Perché tutto è più bello solo se ci sei tu F.

Matteo