Quattro incontri online per conoscere meglio il Web Marketing

Quattro incontri online gratuiti per conoscere e approfondire ’Il Web Marketing per le attività locali’, un percorso promosso da Confartigianato di Forlì con gli esperti di Logicamente Srl rivolto alle aziende associate in partenza da oggi dalle 15.

Nei primi tre incontri saranno affrontate le principali criticità incontrate sul web da un’attività che vuole farsi conoscere, adottare una strategia su misura ed efficace, farsi trovare sul web da potenziali clienti e farsi preferire in mezzo alla concorrenza. Alla fine del percorso, sarà concordata una consulenza personalizzata e gratuita per comprendere al meglio le esigenze aziendali. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina web dedicata https:academy.logicamente.itwebinar-confartigianato.